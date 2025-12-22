  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Mescid-i Aksa’da skandal olay: İşgalci yerleşimciler Harem-i Şerif’in avlusunda Talmudik ayin yaptı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı

'Haber doğruysa istihbarat fiyasko'

DSÖ’den çarpıcı Gazze raporu! Sağlık sistemi çökmek üzere: 100 binden fazla çocuk…

Terörist İsrail iki ülkeyle anlaştı: Türkiye'ye karşı ortak müdahale gücü kararı

Dün ‘Kürt halkı yok’ diyen CHP’li Dikbayır vites yükseltti: DEM Parti milletvekilleri terörist!

‘Risk daha yüksek’ Deprem uzmanından önemli uyarı

‘Bir kulüp yöneticisi daha…’ Uyuşturucu operasyonunda ‘büyük arşiv’ iddiası

"Güçlü Devlet, Dengeli Ekonomi": Ayhan Gider'den 2026 bütçesi mesajı

İşte laikçilerin rol modelleri bunlar! Canlı Yayında "Başörtünü çıkar" diyerek kin kustu
Ekonomi Saat & Saat, Aydınlı Grubu satın aldı
Ekonomi

Saat & Saat, Aydınlı Grubu satın aldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Saat & Saat, Aydınlı Grubu satın aldı

Saat & Saat, Türk giyim markası Aydınlı Grubu satın aldı. USPA Global Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) J. Michael Prince, Saat & Saat Kurucusu ve CEO'su olarak Ramazan Kaya'yı, Aydınlı'yı yakın zamanda satın almasından dolayı tebrik ettiklerini belirtti.

United States Polo Association (USPA) Global, Aydınlı Hazır Giyim San. Tic. AŞ'nin (Aydınlı Grup), HRK Holding AŞ (Saat & Saat) tarafından satın alındığını duyurdu.

USPA Global tarafından yapılan açıklamada, her iki şirketin USPA Global'ın milyarlarca dolarlık spor markası ve USPA'nın (United States Polo Association ) resmi markası olan U.S. Polo Assn.'ın lisanslı ortakları olarak faaliyet gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, markanın en büyük ortaklarından biri olarak Aydınlı'nın satın alınmasının Türkiye, Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika genelinde 50'den fazla ülkeye erişim imkanı sağlayacağı vurgulanarak, Saat & Saat CEO'su Ramazan Kaya'nın, Aydınlı Grup CEO'su olarak görev yapacağı kaydedildi.

Aydınlı'nın satın alınmasıyla Saat & Saat'in, küresel hazır giyim endüstrisine girerek şirketin bölgesel portföyünü başarılı saat işinin yanında genişletmeyi hedeflediği aktarılan açıklamada, yaklaşık 450'den fazla U.S. Polo Assn. mağazası ve birden fazla markalı dijital site ile U.S. Polo Assn.'ın rekor büyümesini sürdüreceği bildirildi.

Açıklamada, Aydınlı'nın monobrand mağazalar, departmanlı mağazalar ve e-ticaret kanallarını kapsayan köklü bir satış ağı ve önemli büyüme potansiyeli ile şu anda bölgedeki önde gelen perakende güçlerinden biri olarak dikkat çektiğine işaret edildi.

 

"Birlikte, parlak bir geleceğe yol açacak güçlü bir temel inşa ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen USPA Global Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) J. Michael Prince, Saat & Saat Kurucusu ve CEO'su olarak Ramazan Kaya'yı, Aydınlı'yı yakın zamanda satın almasından dolayı tebrik ettiklerini belirtti.

Prince, "U.S. Polo Assn.'ın uzun vadeli bir ortağı olarak, bu stratejik geçişin küresel spor markamıza, önümüzdeki yıllarda bölge genelinde 1 milyar dolarlık perakende satışını hedefleyerek işimizi yükseltme ve genişletme fırsatı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aydınlı'nın geçmiş dönem başkanı Şeref Safa'ya liderliği ve TMSF'ye yıllar boyunca verdikleri destek için teşekkür etmek istediğini aktaran Prince, "Birlikte, parlak bir geleceğe yol açacak güçlü bir temel inşa ettik." açıklamasını yaptı.

 

"Bu dönüm noktası U.S. Polo Assn. ile ortak vizyonumuzu yansıtıyor"

Saat & Saat CEO'su Ramazan Kaya da U.S. Polo Assn. ile dünyanın en dinamik perakende pazarlarından birinde varlıklarını genişletmekten ve güçlendirmekten gurur duyduklarını belirtti.

Kaya, şunları kaydetti:

"Bu satın alma, büyümeyi hızlandırmamıza, yeteneklerimizi geliştirmemize ve hem şirketimizi hem de markayı Türkiye, Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika'da güçlü bir sonraki aşama için konumlandırmamıza olanak tanıyor. Bu dönüm noktası, ikonik bir küresel markayı yükseltirken temsil ettiği yaşam tarzı aracılığıyla yenilik yapmaya ve ilham vermeye devam eden U.S. Polo Assn. ile ortak vizyonumuzu yansıtıyor. Saat & Saat ekibi, geleceği birlikte şekillendirme fırsatından enerji alıyor."

Netflix ABD’yi karıştırdı! Hollywood’da satın alma alarmı
Netflix ABD’yi karıştırdı! Hollywood’da satın alma alarmı

Gündem

Netflix ABD’yi karıştırdı! Hollywood’da satın alma alarmı

Ayakkabı markası Golden Goose çoğunluk hisselerini Çili HSG’ye sattı! Yatırım şirketi satın aldı
Ayakkabı markası Golden Goose çoğunluk hisselerini Çili HSG’ye sattı! Yatırım şirketi satın aldı

Ekonomi

Ayakkabı markası Golden Goose çoğunluk hisselerini Çili HSG’ye sattı! Yatırım şirketi satın aldı

‘Satan değil satın alan olacağız’ diyordu: AK Partili başkan otogar yapacaktı, CHP'liler satışa çıkardı!
‘Satan değil satın alan olacağız’ diyordu: AK Partili başkan otogar yapacaktı, CHP'liler satışa çıkardı!

Siyaset

‘Satan değil satın alan olacağız’ diyordu: AK Partili başkan otogar yapacaktı, CHP'liler satışa çıkardı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23