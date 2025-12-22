  • İSTANBUL
Dünya

'Haber doğruysa istihbarat fiyasko'

'Haber doğruysa istihbarat fiyasko'

Kremlin, ABD istihbarat raporlarına dayandırılan, Ukrayna'nın tamamının işgali ve Baltık ülkelerine saldırı iddialarını yalanladı. Rusya'nın hedefleri arasında Avrupa'nın bazı bölgelerini geri alma hedefi olmadığı belirtildi. Peskov, iddiaları ortaya atan kaynakların ne kadar güvenilir olduğunu bilmediklerini belirterek, "Ancak haber doğruysa ABD istihbaratının sonuçları kesinlikle doğru değil" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiliz haber ajansı Reuters'ın aktardığı, ABD istihbarat raporlarına dair açıklamalarda bulundu. Peskov, "ABD istihbarat raporlarının Putin’in Ukrayna’nın tamamını ele geçirme ve bir zamanlar Sovyet bloğunda yer alan Avrupa’nın bazı bölgelerini geri alma hedefinden vazgeçmediği" yönündeki iddialara da cevap verdi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü, iddiaları ortaya atan kaynakların ne kadar güvenilir olduğunu bilmediklerini belirterek, "Ancak haber doğruysa ABD istihbaratının sonuçları kesinlikle doğru değil" dedi.

ABD ÖNERİLERİ PUTİN'E SUNULACAK

Ukrayna'da barış görüşmelerine dair de açıklamalarda bulunan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev'in Miami’den Moskova’ya gelir gelmez Ukrayna’da bir uzlaşma ihtimaline ilişkin yapılan ABD önerileri hakkında Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bilgi vereceğini söyledi.

ABD İSTİHBARAT RAPORLARINDA NE YAZIYORDU?

Reuters, söz konusu haberinde ABD istihbarat raporlarının, Putin’in Ukrayna’nın tamamını ele geçirme ve eski Sovyet bloğuna dahil bazı Avrupa bölgelerini yeniden kontrol altına alma hedefinden vazgeçmediği yönünde uyarılar içermeye devam ettiğini bildirmişti.

