İki İslam ülkesi arasındaki çatışmalar sürerken… Suudi Arabistan safını belli etti

Güney Asya’da sular durulmuyor. Türkiye’nin krizin başından bu yana yürüttüğü yoğun arabuluculuk girişimlerine rağmen, Pakistan ile Afganistan sınırındaki silah sesleri kesilmedi.

Bölge barışı için diplomatik trafik sürerken, Riyad’dan dengeleri değiştirecek sembolik bir hamle geldi. Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Pakistan Ordu Komutanı Asım Münir’i başkentte ağırlayarak kendisine krallığın en prestijli nişanı olan **"Kral Abdülaziz Madalyası"**nı takdim etti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Pazar günü Pakistan ordu komutanı Asım Münir'e "Kral Abdülaziz Madalyası"nı verdi.

Suudi Basın Ajansı, madalyanın Kral Selman'ın emriyle Münir'in "iki ülke arasındaki stratejik ilişki ve iş birliğini güçlendirmek için gösterdiği seçkin çabalar nedeniyle verildiğini" belirtti.

Münir ödülü Riyad'da Prens Halid ile yaptığı bir görüşme sırasında aldı.

Habere göre görüşmelerde "ikili ilişkiler, savunma iş birliği ve uluslararası barış ve güvenliği destekleme çabaları" ele alındı.

Pakistan'da ordu komutanı Asım Münir son dönemde siyasi gücünü artırıyordu.

Yapılan son anayasa değişikliği ile birlikte Münir'in yetkileri artırılmıştı.

Münir, 2030 yılına kadar uzatılan görev süresiyle birlikte hava kuvvetleri ve donanmanın da başına geçmek üzere savunma kuvvetlerinin başına getirilmişti. Münir'e ayrıca ömür boyu dokunulmazlık verilmişti.

Kaynak: Mepa News