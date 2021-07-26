Koronavirüs salgınında vaka sayıları bir hayli yükseldi. Uzmanlar kişisel tedbirlerin gevşetilmesi ve delta varyantının bu duruma sebep olduğunu ifade ediyor. Koronavirüsün ölümcül etkilerinden korunmak içinse vatandaşların bir an önce aşı olması gerektiği ifade ediliyor. Peki, aşı randevusu gece veriliyor mu?

Saat kaça kadar aşı yaptırılabiliyor? Randevusuz aşı yapılıyor mu?

Uzmanlar, salgında 4.pikin yaşandığını ve bu dönemin aşısızlar için son derece güç geçeceğini belirtiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve doktorlar vatandaşları aşı olmaya davet ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son paylaşımında, “Covid-19’la mücadelenin kurallarına uymaz ve aşımızı hemen ilk fırsatta yaptırmazsak, salgını durdurmak uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, yaşadığımız kısıtları, maddi ve manevi kayıpları düşünün. Ne çok insanı kaybettiğimizi hatırlayın. Salgın aşısız yenilmez. Aşınızı olun” ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, “Hiç aşı yaptırmayanlar ile ikinci ve üçüncü dozunu olmayanların sayısını topladığınızda 49 milyon kişi yapıyor. Bu da 49 milyon kişinin delta varyantına bağlı ağır enfeksiyon ve ölüm riskine maruz olduğu anlamına geliyor. Dünyada birçok ülkenin aşıya erişemediğini, birçok ülkenin aşı tedarikinde sıkıntı yaşadığını ve nüfusunun yüzde 1'ini bile aşılayamadığı bir ortamda, ülkemiz yeterli sayıda Kovid-19 aşısını tedarik etmeyi başarmışken, elimizde olmasına rağmen aşıyı elimizin tersiyle itmemeliyiz” dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, “Vakaların çıkışı da inişi de maksimum çalışma ve efor kapasitesini sergileme zamanımız. Biz bundan erinmiyoruz yeter ki insanlar aşı olsun, biz bu dönemlerde 24 saat aşı odalarında beklemeye hazır bir durumdayız. Çünkü biliyoruz ki bu dönemki yorgunluğumuz, bundan sonra toplum olarak dingin ve rahat geçireceğimiz yılların, ayların hazırlayıcısı olacak. Biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Vatandaş da eğer üzerine düşeni yapmaya hazırsa biz güzel bir sonbahara 'merhaba' diyebiliriz. Ama şu anki veriler sonbahar ayının biraz zor geçeceğini söylüyor. Çünkü vakalarımız hızla yukarıya doğru tırmanmaya başladı. Vakalar artar, bunun hastaneye yansımaları öyle hemen olmaz. Yaklaşık bir 7-10 gün sonra hastane başvurularımız artmaya başlar. Sonra servis, yatış sayılarımız, arkasından yoğun bakım rakamlarımız, en son da ölüm rakamlarımız büyümeye başlar. Lütfen bu zincirleme giden ve sonu kötü biten yol gidişatını vatandaşımız baştan kessin. Yani bu vakaların artmasına izin vermesin, zincirin en önemli halkası olan en başını en başta kopartalım ki devamı gelmesin” diye konuştu.

Koronavirüs aşı randevuları 7 gün 24 saat şeklinde veriliyor. Dileyen vatandaşlar akşam saatleri için de randevu oluşturabilir. Sağlık ocaklarında ise mesai saatleri içerisinde aşı uygulanıyor. Aşı randevusu olmayanlara da hastanelerde aşı yapılabiliyor.

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