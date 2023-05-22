Saat gece 3 ve elinde içki şişesi! Kadıköy meydanında özgürlük isteyen genç

Tevhid Ocağı Instagram hesabından yayınlanan bir konuşma büyük ilgi gördü. Kadıköy'de yaşanan bir röportajında anlatıldığı videoda şu ifadelere yer verildi:

Gece saat 3, Kadıköy meydanında bir grup genç, yemişler içmişler, sarhoş haldeler, genç kardeşime mikrofon uzatıyorlar, ne istiyorsun, diyorlar, "özgürlük" diyor. Gece 3, dışarıdasın, içkini içiyorsun, erkek arkadaşınla berabersin, insanların yaşadığı bir mahallede naralar atıyorsun ve bana özgürlük istediğini söylüyorsun, ben de soruyorum; bundan bir sonrası ne?

Birileri bize haramı ya da hatırlatmasın, birileri bize dönüp de şu duayı etmesin; Ya Rabbi, bu gençlerimizi bu içki belasından kurtar, denmesini istemiyorlar.