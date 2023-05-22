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Gündem Saat gece 3 ve elinde içki şişesi! Kadıköy meydanında özgürlük isteyen genç
Gündem

Saat gece 3 ve elinde içki şişesi! Kadıköy meydanında özgürlük isteyen genç

Yeniakit Publisher
2023-05-22 11:56:00 -

Sosyal medyada, Kadıköy'de yapılan bir röportajın yorumlandığı video büyük ilgi gördü.

Tevhid Ocağı Instagram hesabından yayınlanan bir konuşma büyük ilgi gördü. Kadıköy'de yaşanan bir röportajında anlatıldığı videoda şu ifadelere yer verildi:

Gece saat 3, Kadıköy meydanında bir grup genç, yemişler içmişler, sarhoş haldeler, genç kardeşime mikrofon uzatıyorlar, ne istiyorsun, diyorlar, "özgürlük" diyor. Gece 3, dışarıdasın, içkini içiyorsun, erkek arkadaşınla berabersin, insanların yaşadığı bir mahallede naralar atıyorsun ve bana özgürlük istediğini söylüyorsun, ben de soruyorum; bundan bir sonrası ne?

Birileri bize haramı ya da hatırlatmasın, birileri bize dönüp de şu duayı etmesin; Ya Rabbi, bu gençlerimizi bu içki belasından kurtar, denmesini istemiyorlar.

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Yorumlar

şeyh şamil bu

birileri ona sadece içkiyi kumarı uyuşturucuyu dansı zinayı hatırlatmasın diye konuyu dallandırıp budaklandırmayın meseleyi saptırmayın. mesele iman ile küfür meselesidir. siz Allah'ın nizamını tesis edecek misiniz yoksa küfür sistemiyle ilerlemeye devam mı edeceksiniz? işte bütün mesele bu! ne kadar özgürlük verirsen ver yine de yetmez insanoğluna sapıtır da sapıtır taaa bir avuç toprağı görünceye kadar.
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