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Siyaset Saadet'ten fitne tohumu ekme çabası! Erbakan'ı böyle hedef aldılar
Siyaset

Saadet'ten fitne tohumu ekme çabası! Erbakan'ı böyle hedef aldılar

Yeniakit Publisher
2023-03-24 20:30:00 -
Saadet'ten fitne tohumu ekme çabası! Erbakan'ı böyle hedef aldılar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılma kararını açıklamasından sonra Twitter hesabından paylaşımda bulunan Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, Yeniden Refah tabanına fitne tohumu ekmeye çalıştı.

 Yeniakit.com.tr 

Prensiplerinin Cumhur İttifakı tarafından kabul edildiğini belirten Dr. Fatih Erbakan, cumhurbaşkanı adaylığından çekilip, ittifaka katılmaya karar verdiklerini açıkladı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca'ya siyasi düşmanlık edenlerle ittifakta yer alan Saadet Partisi'nin İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, Twitter hesabından fitne tohumu ekmeye çalıştı.

Yeniden Refah'ın Dr. Erbakan'a bağlı tabanına seslenen Saadetli Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:

Yeniden Refah Partisi’ne gönül vermiş kardeşlerim, alınan bu karar karşısında gönlünüzün rahat olmadığını biliyorum.
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Daha önce parti binamızı gasp edenler, şimdi de sizin iradenizi gasp ediyorlar.

Gelin; “batmakta olan Titanik gemisine” binmeyin, Saadet Partimizde buluşalım.

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