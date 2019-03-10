Saadet’ten Akit’e ziyaret Saadet Partisi’nin Bağcılar Belediye Başkan Adayı Şakir Şahin, beraberindeki heyet ile birlikte Akit Medya Grubu’nu ziyaret etti.

Sebahattin Ayan İstanbul Saadet Partisi’nin Bağcılar Belediye Başkan Adayı Şakir Şahin, beraberindeki heyet ile birlikte Akit Medya Grubu’nu ziyaret etti. İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu ile görüşen Şakir Şahin, Bağcılar’la ilgili projelerini anlattı. Bağcılar’daki yeşil alanların artırılacağını belirten Şahin, “Ulaşım problemlerini çözüme kavuşturacağız. Mahalle kültürünü yeniden tesis edeceğiz. Kararsız seçmen oranı çok yüksek. 31 Mart’taki seçimlere iddialı gireceğiz” dedi. Karahasanoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Milli Görüş lideri Necmeddin Erbakan Hoca ile siyasette yol arkadaşlığı yaptım. Sizlere başarılar dilerim” dedi.

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