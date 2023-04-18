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Siyaset Saadetliler sonunda bunu da gördü
Siyaset

Saadetliler sonunda bunu da gördü

Yeniakit Publisher
2023-04-18 19:28:00 -
Saadetliler sonunda bunu da gördü

Saadet Partisi Genel Merkezi'ne 6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dev posteri asıldı.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine artık sayılı günler kaldı. HDP destekli 6'lı Masa'nın adayının açıklandığı gün CHP'lilerin İzmir Marşı'nı söylediği Saadet Partisi Genel Merkezi'ne şimdi de masanın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dev posteri asıldı.

Adaylığını Karamollaoğlu ilan etmişti

6 Mart'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı bina önünde Genel başkan Temel Karamollaoğlu tarafından ilan edilmişti.

Kılıçdaroğlu'nun posterinin asılmasına parti içinden de çok sayıda tepki geldi.
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