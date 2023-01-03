Saadetli vekil kalp krizi vakalarındaki artışı meclis gündemine taşıdı

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman son dönemde Türkiye’de kalp krizi vakalarında ciddi bir artış yaşandığını ve bu vakaların aşı uygulanan bireylerde daha sık görüldüğünü öne sürdü. Konuyu TBMM gündemine taşıyan Karaduman, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

Bakanlığın pandemi sürecinde uygulanan aşıların sonuçlarıyla ilgili ne tür bir çalışma yaptığını ve önlem aldığını soran Karaduman önergesinde şunları ifade etti:

“Son zamanlarda dünya çapında olduğu gibi ülkemizde de kalp krizi vakalarında ciddi artışlar görülmektedir. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan bireylerin genç yaşta ani kalp krizleri sonucunda vefat etmeleri dikkat çekicidir. ABD ve Avrupa ülkelerinde yapılan bilimsel araştırmalar; covid-19 pandemi sürecinde uygulanan Biontech aşılarının kalpte ve akciğerde pıhtılaşma ve damarlarda pıhtılaşma sonucu tıkanıklığa sebep olarak kalp krizlerini tetiklediğine dair veriler elde edilmiştir. Kalp krizi vakalarının aşı uygulanan bireylerde daha sıklıkla görülüyor olması bu verileri doğrular niteliktedir. Bu gelişmeler üzerine Bakanlığınızca; pandemi sürecinde uygulanan aşıların sonuçlarıyla ilgili yapılan çalışmalar ve alınan önlemler merak edilmektedir.

Bu bağlamda;

1. Ülkemiz genelinde son iki yılda kalp krizi sebebiyle vefat eden kişi sayısı toplamda kaçtır? Bu sayının yıllara dağılımı nasıl gerçekleşmiştir?

2. Son iki yılda kalp krizi geçirerek vefat eden kişilerin yıllara göre yaş ortalaması kaçtır?

3. Son bir yıldaki kalp krizi vakalarının özellikle genç yaştaki sporcularda görülmesinin sebepleri nelerdir?

4. Son dönemde artan kalp krizi vakalarıyla ilgili Bakanlığınızca yapılmakta olan bir araştırma var mıdır?

5. Pandemi sürecinde uygulanan aşıların sonuçlarıyla ilgili herhangi bir araştırmanız olmuş mudur? Kalp krizi vakalarının artışıyla ilgili olduğu tespit edilen aşılar uygulanmaya devam edilecek midir?”