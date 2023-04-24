Saadetli Temel bak ortakların neye hazırlanıyor! Yeni Rakı'dan 14 Mayıs reklamı
Yeni Rakı 14 Mayıs seçimine ilişkin yayınladığı reklam filminde seçim akşamını alkol masasında kutlamayı hayal ettiklerini ilan etti.
Yeni Rakı'nın 14 Mayıs'a ilişkin reklam filmi yayımlandı.
Filmde 14 Mayıs akşamı seçim sonucunun rakı masasında kutlanacağı hayalinin kurulduğu aktarıldı.
6'lı masanın muhafazakar ortaklarının da seçim akşamı kurulması hayal edilen rakı sofralarına oturup oturmayacakları merak konusu oldu.
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