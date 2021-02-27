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Siyaset Saadet'in merhum Erbakan Hoca'yı anma programı: HDP'yi bile çağırıp oğlunu çağırmadılar
Siyaset

Saadet'in merhum Erbakan Hoca'yı anma programı: HDP'yi bile çağırıp oğlunu çağırmadılar

Saadet Partisi tarafından Ankara'da düzenlenen merhum Necmettin Erbakan'ı anma programına HDP bile davet edilirken, Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan çağrılmadı.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 23:43:00 - 2021-02-28 00:21:00

 Yeniakit.com.tr

Saadet Partisi tarafından merhum Necmettin Erbakan'ın 10. vefat yıldönümü sebebi ile bir anma programı düzenlendi. Anma programına merhum Hoca'nın oğlu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan çağrılmadı.

9 parti bir araya geldi

Erbakan Hoca'yı anma programına; HDP, İP, CHP, Saadet, DEVA, Gelecek partileri ile Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Mithat Sancar, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan'ın da aralarında olduğu isimler katıldı. Anma programında işlenen tema Erbakan Hoca'nın 'Yaşanabilir bir Türkiye' hedefi oldu.

HDP bile davet edildi

Anma etkinliğine katılan siyasilerin isimleri sırayla kürsüden okunarak salona alkışlattırıldı. Onlar arasında hakkındaki dokunulmazlık dosyası TBMM'ye gelen PKK sevici HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da vardı. HDP'nin bile çağrıldığı programa merhum Erbakan Hoca'nın oğlu Fatih Erbakan'ın çağrılmaması ise dikkat çekti.

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