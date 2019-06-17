Saadet'in İBB adayı Necdet Gökçınar'dan flaş iddia: Bazı telefonlar alıyorum

Necdet Gökçınar, Saadet Partisi Bahçelievler İlçe Divan Toplantısı’na ve Sinop Dikmen Dernekler Federasyonu (DİKDEF) tarafından düzenlenen piknik programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, 23 Haziran’da tekrarlanacak olan İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri için çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Saadet Partisi Bahçelievler İlçe Divan toplantısına katılan Necdet Gökçınar, bir sonraki gün de Sinop Dikmen Dernekler Federasyonu’nun (DİKDEF) Kâğıthane Fatih Ormanı’nda düzenlediği piknik programına katıldı. Gittiği her yerde büyük bir ilgiyle karşılanan Milli Görüş’ün İstanbul adayı Necdet Gökçınar, İstanbullularla selamlaşıp hasbihal etti. Gökçınar, toplumda oluşturulan kutuplaşma ortamının yerini birlik ve beraberliğe bıraktığını söyledi.

“Telefonlar alıyorum"

Saadet Partisi Bahçelievler İlçe Divan Toplantısı’nda konuşan Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, Birisi aradı ‘Necdet abi inananların birliği için adaylıktan çekil’ dedi. Yahu biz iktidardayken sırtımızdan vuran, Amerikalı ağabeyleri için bizden ayrılan siz değil misiniz? Siz Saadet Partisi’ni bilmiyor musunuz? Erbakan Hocamızın dediği gibi iki kişi olsak birimiz aday olur, diğeri ona oy verir. Sancaktepe’de saldırıya uğradık. Bizi parçalıyorlardı. Ama şimdi Saadet Partili kardeşler olduk. Toplumu kutuplaştırmışlardı, bu sertlik dağılıyor. Allah bir ayda kalpleri döndürdü ve halkımız bize ısındı. Sizin kalbini kırdığınız, sandığa gitmeyen 500 bin seçmen de Saadet Partisi’ne gelmek için 23 Haziran’ı bekliyor.” açıklamalarında bulundu.

Oy vermek ciddi bir iştir

Yaklaşan İstanbul seçimleri hakkında konuşmasını sürdüren Gökçınar, “İstanbul seçimlerimiz tüm insanlığa hayırlar getirsin. İslam ülkelerinin her yerinde kan, gözyaşı var. Müslümanların çektiği sıkıntıyı ortadan kaldırmak İstanbul’dan nasip olsun. Basit bir seçim yapmayacağız. Oy vermek ciddi bir iştir. Bir adayın boyuna, karizmasına yahut diğer huylarına oy verilmez. Sandığa attığımız oy, adaya ‘5 sene sana ortağım’ demektir. Onay vermektir. Oy verdiğimiz kişinin yaptığı tüm iyi ve kötü işlere ortak olduğumuzu bilmemiz gerekir. Bu yüzden dikkatli bir seçim yapmanızı sizlerden rica ediyorum.” dedi.

“Bu birlik beraberlik bizi kurtaracak şeydir"

DİKDEF tarafından düzenlenen ve Saadet Partisi Kâğıthane İlçe Başkanı Halit Özgür Atak’ın da katıldığı piknikte konuşan Gökçınar, “Sevgili hemşerilerim, Sinop, merhum Erbakan Hocamızın doğduğu ve Erbakan Hocamızın bize övgüyle bahsettiği bir şehrimizdir. Biz Erbakan Hocamızın yolundan gittiğimiz için Sinoplu sayılırız. Size bu yüzden hemşerim diyorum. Piknik alanında çok güzel bir birlik, beraberlik havası hissettim. Burada herkes aynı partiye oy vermiyor ama beraber bir şekilde oturabiliyor. İşte bu birlik beraberlik bizi kurtaracak şeydir. Bizi ayakta tutan şey işte budur.” şeklinde konuştu.