Saadet'in Denizli adayı Süleyman Demirel oldu

Saadet Partisi, 5'i büyükşehir, 26'sı il, 212'si ilçe, 34'ü belde olmak üzere 277 belediye başkan adayını ilan etti. Denizli Büyükşehir Başkan adayı Türkiye'nin 7. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile hem ad hem de soyadı benzerliği olan Süleyman Demirel oldu.

Refah Partisi'nin son gençlik kolları il başkanı

Saadet Partisi'nin Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Süleyman Demirel, kapatılan Refah Partisi'nin son gençlik kolları başkanıydı. Bugüne kadar birçok sivil toplum kuruluşunda etkin görev alan 39 yaşındaki Demirel, Denizlispor'da da 2 dönem asbaşkanlık görevini yürüttü.