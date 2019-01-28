0553 313 94 23

Saadet'in Denizli adayı Süleyman Demirel oldu

Saadet Partisi'nin Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Türkiye’nin 7.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile hem ad, hem de soyadı benzerliği olan Süleyman Demirel oldu.

28 Ocak 2019 Pazartesi 14:28
Saadet'in Denizli adayı Süleyman Demirel oldu

Saadet Partisi, 5'i büyükşehir, 26'sı il, 212'si ilçe, 34'ü belde olmak üzere 277 belediye başkan adayını ilan etti. Denizli Büyükşehir Başkan adayı Türkiye'nin 7. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile hem ad hem de soyadı benzerliği olan Süleyman Demirel oldu. 

Refah Partisi'nin son gençlik kolları il başkanı

Saadet Partisi'nin Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Süleyman Demirel, kapatılan Refah Partisi'nin son gençlik kolları başkanıydı. Bugüne kadar birçok sivil toplum kuruluşunda etkin görev alan 39 yaşındaki Demirel, Denizlispor'da da 2 dönem asbaşkanlık görevini yürüttü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 14:28
  1. Denizli
  2. Süleyman Demirel
  3. saadet partisi süleyman demirel

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Renault Clio yenilendi
    1. Renault Clio yenilendi
    2. Türkiye'de yaşama tutunan Yezan bebek..
    3. "Bu ülkeye güvenin"
    4. HDP Ankara belediye başkan adayları 2019
    5. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan..
    6. Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları..
    7. Bakan Akar açıkladı: Sayı 650'ye..
    8. Akbatı Koşusu, 24 Mart'ta yapılacak
    9. Saadet'in Denizli adayı Süleyman..
    10. Ogier, sezona Monte Carlo zaferiyle..
    11. Spot piyasada elektrik fiyatları
    12. HDP'den flaş açıklama! O illerde aday..
    13. 15 tatili ne zaman bitecek? Yarıyıl..
    14. Ve Türkiye tamamen sıfırladı! EPDK..
    15. Gökçek'ten Selvi'ye çok sert sözler:..
    16. İş Bankası ve n11.com, online..
    17. HDP Sözcüsü Oluç, 31 Mart yerel..
    18. Yiyen vazgeçemiyor! Yemek için fırında..
    19. Mardin'de 21 kilogram plastik..
    20. Meyve suyu ihracatı 250 milyon doları..
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Erbakan'dan flaş Venezuela açıklaması! "Kudüs tepkisinin ardından..."
    Erbakan'dan flaş Venezuela açıklaması! "Kudüs tepkisinin ardından..."