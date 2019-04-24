Saadet'in boşalttığı binaya Yeniden Refah Partisi yerleşti
Ankara'daki Saadet Partisi'nin boşalttığı Genel Merkez binasınaFatih Erbakan'ın yeni kurduğu 'Yeniden Refah Partisi' yerleşti.24 Nisan 2019 Çarşamba 07:49
Saadet Partisi, Fatih Erbakan'ın açığı dava sonrası babası merhum Necmettin Erbakan'a ait olan binayı boşaltmak zorunda kaldı.
İcra memurlarının işlem yapması sonrası tahliye edilen binaya Yeniden Refah Partisi'ni (YRP) kuran Fatih Erbakan ve partililer yerleşti.
Tabela asıldı
Binaya, YRP Genel Merkezi tabelası asıldı. Parti bayraklarıyla da bina çevresinin donatıldığı görüldü.
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