Saadet’e yakışan Cumhur’un yanıdır

Yavuz Selim İstanbul

Milli Görüş camiasının Ağabeyi Oğuzhan Asiltürk’ün Saadet Partisi’ndeki yeni döneme işaret ettiği açıklamasına Erbakan Hoca’nın yol arkadaşları ve STK temsilcilerinden tam destek geldi. Sosyal medyadan üzerinden 53 mesajla mühim açıklamalarda bulunan Milli Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asiltürk, kongrede Türkiye’deki siyasi şartlara uygun olarak hizmet edecek bir teşkilat oluşturulacağını ifade etti. Erbakan Hocadan sonra SP’de görev yapanların sadece iktidarı tenkit etmekle yetindiğini belirten Asiltürk, geniş istişarelerle liste hazırlanarak kongre başkanlığına sunulacağını söyledi.

Her şey maddiyat değil

Partinin eridiğini vurgulayan Asiltürk, şöyle devam etti: “Partiyi sadece toplumun karnını doyurmaya çalışan bir parti gibi göstermekten kaçınacağız. Millî Görüş’ün partisini, diğer partilerden ayıran en önemli yönü, ahlâki ve mânevi değerlere bağlılığını ön planda tutmasıdır. Mü’minlerin kardeş olduklarına inandığımız için, kardeşler arasında iyi ilişkiler olmasını arzu ediyoruz. İnşaallah önümüzdeki kongrede alacağımız kararlarla, Saadet Partimiz, kuruluşundaki değerleri savunur hâle gelir.” İşte Asiltürk’ün çıkışına gelen destekler...

Hayra motor, şerre fren

Eski Devlet Bakanı ve Refah Partisi Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri: “Bu hayırlı gelişmeyi destekliyorum. Bana göre Oğuzhan ağabey doğru bir yol çizmiş durumdadır. Bizim de en başından beri savunduğumuz üslup budur. Rahmetli Erbakan Hocamızın en mühim sözlerinden birisi ‘Hayra motor şerre fren olmak’ sözüdür. Bunun uygulanabilmesi de Oğuzhan Asiltürk ağabeyin işaret ettiği yol ile mümkündür.”

Kişi sevdiği ile beraber

Eski Refah Partisi Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz: “Rahmetli Erbakan’ın hayata geçirmek istediği ağır sanayi, otoyollar gibi projeler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilmiştir. Hocamızın hayallerinin gerçekleştirildiği mevcut iktidara destek olmalıyız. Saadet Partisi ile AK Parti’nin güç birliği ülkemizin siyasetini kuvvetlendirir. Bu birliktelik manevi anlamda da Türkiye’yi toplum ve siyasi üslub olarak ilerletir.”

‘Allah’ diyenleriz

Eski Refah Partisi Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Nabi Koçak: “Allah diyenler bir araya gelmelidir. Mühim olan vatandır. Sadece Saadet Partisi değil, kim camide yan yana saf tutuyorsa vatan için hepsinin bir araya gelmesini gönlüm arzu ediyor. İslam’da birlik, vatanda dirlik diyorum. Erbakan Hocamız bizim için en güzel örnektir. Ülkemizin etrafı Haçlı orduları tarafından kuşatılmışken bize bir olmak düşer. Ayasofya’nın açıldığı bir dönemde camimizin içini layıkıyla doldurabilmek için birlik şart. Gayemiz partiler değil, İslam’dır. Kafirler bunu iyi biliyor. Müslümanlar da iyi bilmelidir. Faydalı bir birliktelik, faydalı bir üslup dönemi başlar ve Müslümanlar birbirini çekiştirmeyi bırakır inşallah.“

Ayasofya bile yeter

Milli Beka Hareketi Başkanı Murat Şahin: “Oğuzhan Asiltürk Beyefendi’nin SP’lilere seslenişi bizlere memnuniyet vermiştir. Milli Görüş, kadim bir hak davanın tarifidir. Cennetmekan Erbakan Hocamızın çizdiği çizgi, Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile 20 sene sonra ayağa kalkmıştır. Saadet’in yeri; LGBT’yi savunan, hendekleri aklayan, PKK ile dirsek termasında olan CHP, HDP gibi partiler değil; Ayasofya’yı açan, Taksim’e cami yapan, Dağlık Karabağ’ı kurtaran, yerli sanayi hamlesi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanıdır.”

