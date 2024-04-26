Saadet’e ihtiyaç kalmadı! CHP gönderdiği vekili geri aldı… SP grubu düştü

Yerel seçimlerde sandıktan birinci parti olarak çıkan CHP'ye diğer muhalefet partilerinden katılımlar olacağı iddiası gündeme geldi.

Dün ise CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken bir transfer yaşandı.

Meral Akşener'in "Partiden ayrılacak son arkadaşımdı" dediği İyi Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, partisinden istifa edip CHP'ye geçti.

Bir isim daha dönüyor

Yankıömeroğlu'na rozetini Özgür Özel takarken, konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Bu doğrultuda yerel seçimler öncesi Saadet Partisi'nin TBMM'de grup kurması için gönderilen Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap da geri dönüyor.

Eski ittifak ortağı Saadet Partisi'ne yapılan seçim yatırımının karşılığını bulması sonrası, Kasap’ın yerine Saadet’e gideceği ileri sürülen CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın da CHP’de kalmaya devam edeceği öğrenildi.

Saadet Partisi'nin Meclis grubu düşüyor

Hal böyle olunca Saadet Partisi'nin Gelecek Partisi'yle birleşerek Meclis'te kurduğu grubun dağılmaması için Demokrat Parti formülü masada.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın aktardığına göre Saadet Partisi, Demokrat Partili bir milletvekilinin transfer edilmesiyle Meclis'teki grubuna devam edebilecek.

Öte yandan geçtiğimiz yıl yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde küçük ortaklar olarak nitelendirilen Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti, CHP listelerinden seçime girdi.

Gelecek Partisi'nden ve Saadet Partisi'nden 10'ar milletvekili, CHP listelerinden milletvekili seçildi.

CHP listelerinden Meclis'e girdiler

Daha sonra ise iki Saadet ve Gelecek Partisi, Meclis'te ortak grup kurma kararı aldı.

Yine geçtiğimiz yıl TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında kürsüye çıkan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerine konuşurken birden yere yığıldı.

Kalp krizi geçiren Bitmez hayatını kaybederken Meclis grubu düştü.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi'nin yeniden grup kurması için partiye geçti.