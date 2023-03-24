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Siyaset Saadetçilerin sayfasında hadsiz mesaj!
Siyaset

Saadetçilerin sayfasında hadsiz mesaj!

Yeniakit Publisher
2023-03-24 23:59:00 - 2023-03-25 00:01:25
Saadetçilerin sayfasında hadsiz mesaj!

Merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın siyasi düşmanlarıyla ittifak eden Saadetlilerin Milli Görüşüz adlı sayfasında çirkin bir paylaşım yapıldı.

 Yeniakit.com.tr 

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılma kararından sonra, Saadetliler tarafından hadsizce hedefe kondu.

Saadetlilerin Milli Görüşüz adlı sayfasında, çirkin ifadeler kullanıldı.

Mesajda, "Rahmetli Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ı kaybettik. Başımız sağolsun!" denildi.


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