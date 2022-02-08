Koltuk sevdası, Kemal Kılıçdaroğlu'na bunu da söyletti! Hem de Saadet Partisi'nin kanalında!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında Millet İttifakı'nda muhafazakar partilerin olduğunu belirterek "Başörtüsünde geri adım atmayacağız, bu bir kazanımdır" ifadelerini kullandı.

TV 5'de yayınlanan Kulis Ankara programının bu haftaki konuğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Tabanını dindarlara kan kusturan CHP'ye ısındırma çabasında olan Saadet Partisi'nin TV5 kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, seçmenin Millet İttifakı iktidarında kazanımlarını kaybetmeyeceğini vurguladı.

'Başörtüsü kazanımını büyütmeliyiz'

"Kimse şunu düşünmemeli: Efendim bir kazanımım vardı acaba elimden gidecek mi? Örneğin; Başörtüsü olayı." diyen Kılıçdaroğlu, '1 metrelik bez parçası' dediği başörtüsü ile ilgili şöyle konuştu:

"Hayır efendim niye olsun. Başörtüsü ister sokakta, ister bir kamu kurumunda, ister başka bir yerde rahatlıkla var. Buradan niye geri adım atalım. Kazanımdır bu. Kazanımı büyütmeliyiz.

'İttifakın içinde muhafazalar partiler var'

Bu konuda kimsenin en ufak bir tereddüt duymasını istemem. Zaten tereddüte gerek de yok. Çünkü zaten orada muhafazakar partiler var ittifakın içinde. 6 partinin varlığı bu açıdan değerlidir. İYİParti, DP, Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi'nin olması bu açıdan son derece değerlidir. Ve hepimiz elde ettiğimiz kazanımları büyütmemiz lazım."