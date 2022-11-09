Saadet Partisi’nin kanalında skandal yayın! FETÖ'cü firari Hakan Şükür Tv5'te

CHP ve İYİ Parti'nin söz sahibi olduğu 6'lı masanın küçük oy oranına sahip ortaklarından Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen medya kuruluşlarının başını çeken TV5, canlı yayında büyük bir skandala imza attı. Kanalda yayınlanan, "Düşünme Vakti" isimli programın sunucusu Mehmet Ali Kayacı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayın konuğu olarak aldı.

Program açılışını, "Eski bir milli futbolcu Hakan Şükür'ü misafir edeceğiz. Kendisi Amerika'da, Türkiye'nin yaşamış olduğu sendromu konuşacağız" ifadeleriyle yapan sunucu Mehmet Ali Kayacı, FETÖ'cü Hakan Şükür'ü, "Hakan bey hoşgeldiniz" ifadelerini kullanarak yayına kabul etti. Programın devamında, kendisinin Oktay Derelioğlu hayranı olduğunu dile getiren Kayacı, "Siz de tabii ki çok başarılı bir sporcuydunuz. 9 saniyelik bir golle rekor kırdığınızı da hatırlatarak önemli işlere imza attığınız süreci hatırlıyorum. Bu açıdan da sizi böyle anmak önemli diye düşünüyorum" diye konuşarak, Hakan Şükür'ü övdü.

Tepki yağdı

Ayrıca, program esnasında firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ün görüntüsünün altında yer alan unvan kısmına, "Eski Milli Sporcu" ibaresi eklendi. Yayın esnasında ve sonrasında söz konusu kanalda yapılan yayınla ilgili olarak çok sayıda tepki paylaşımı yapıldı.

RTÜK inceleme başlattı

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, FETÖ/PDY firarisi Hakan Şükür'ün programa konuk edilmesi nedeniyle TV 5 kanalı hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.



RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin bekasını hedef almış, sinsi bir terör örgütünün alenen destekçisi olan şahsın yayına çıkarılmasına, mensubu olduğu terör örgütünün propagandasını yapmasına müsaade etmeyiz. TV 5 hakkında Üst Kurulumuz, gerekli incelemeyi başlatmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.



2016'da Hakan Şükür'ün, FETÖ üyelerinin kullandığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından deşifre edilen "ByLock" kullanıcıları arasında bulunduğu ve hazırlanan listede "turuncu" kategoride yer aldığı ortaya çıkmıştı. Şükür'ün ismi, 26 Mart 2017'de Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olarak yer aldığı ve Uşak 2. Ağır Mahkemesi'nde görülen 24'ü tutuklu 111 sanıklı davanın iddianamesinde de yer almıştı.

Gülen'in talimatıyla istifa etti

Örgütün "Fildişi imamı" olarak bilinen Mehmet Lütfü Ayal, verdiği ifadesinde 17 Aralık'tan bir hafta önce Pensilvanya'ya gittiğini belirterek, Gülen'in o dönem milletvekilliği yapan Şükür ve diğer birkaç milletvekilinin istifa dilekçesini kendisinin de bulunduğu bir toplantıda yazdırdığını açıklamıştı

Yakalama kararı bulunuyor

Firari FETÖ'cü Şükür'e yönelik ilk hakimlik kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçu kapsamında İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 20 Mart 2018'de verildi. İkinci tutuklamaya yönelik yakalama kararı ise İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet etme" suçundan 16 Kasım 2018'de çıkarıldı. Şükür hakkındaki üçüncü karar ise İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğince "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan 30 Mayıs 2019'da verildi

3 ayrı suçtan ve farklı tarihlerdeki tutuklamaya yönelik yakalama kararlarında Şükür hakkında, kırmızı bülten çıkarılması sonucu yakalanması veya ülkeye iadesi halinde İstanbul Başsavcılığında hazır edilmesi talep ediliyor. Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda bir sosyal medya platformunda "FluTV" isimli kanalda yayınlar yapan İlker Canikligil ve Mustafa Seven, "Hakan Şükür'ü dinlemek" başlığıyla, firari Hakan Şükür ile bir röportaj gerçekleştirdi. FETÖ firarisi Şükür'e, "Türkiye'nin en büyük golcüsü" ifadeleriyle övgüde bulunulması tepki çekti.