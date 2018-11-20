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Saadet Partisi'ne gelen icrayla ilgili Karamollaoğlu'ndan yorum: Çok üzgünüm

Milli Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın oğlu Fatih Erbakan, Saadet Partisi'ne genel merkez binasının boşaltılması için 15 gün verdi. Karamollaoğlu seçimlerin sonrasını işaret etti.

20 Kasım 2018 Salı 11:46
Saadet Partisi'ne gelen icrayla ilgili Karamollaoğlu'ndan yorum: Çok üzgünüm

Saadet Partisi ile Fatih Erbakan arasındaki hukuk savaşında sona gelindi. Fatih Erbakan, partiye karşı açtığı davayı açtı ve Saadet Partisi Genel Merkezi'nin tahliye edilmesi yönünde mahkemeden karar aldı.

3 aylık süre istedi

Parti avukatları, 15 gün içerisinde binanın tahliyesini isteyen Erbakan'dan 3 aylık süre istedi.

Görüşmeler devam ederken konuyla ilgili Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi.

Temel Karamollaoğlu: Çok üzgünüm

Karamollaoğlu, şunları söyledi: "Genel Merkez binamızın yapımını ta inşatından beri biliyorum. Dolayısıyla Genel Merkez binamızın ne için yapıldığını, nasıl ve hangi zor şartlarda yapıldığını çok iyi bilenlerden birisi olarak bugün bu tahliye talebi nedeniyle çok üzgünüm. Seçimlerden hemen önce yaşanması da ayrı bir üzüntü kaynağı. Böyle bir dava açılması bile yanlıştı ve açılmamalıydı. Mahkeme bir karar vermiş; diyecek bir şeyimiz yok elbette.

"Seçime kadar ertelensin"

Tahliye talebinin seçime kadar ertelenmesi için arkadaşlarımız görüşmelerde bulunuyor. Bana Genel Merkez’imizin tahliyesinin seçimden sonra olabileceği istikametinde olumlu bilgiler verildi."

 

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 11:46
  1. Karamollaoğlu
  2. tahliye kararıyla ilgili konuştu
  3. saadet partisi
  4. temel karamollaoğlu

YORUM YAZ

  • Osman ÖzkanOsman Özkan59 dk önce
    ilahi adalet tecelli etmiş bu habere çok sevindim erbakan hocamıza siyası hayatı boyunca kan kusturan hainlerle şerefsizlerle kol kola yurüyen temel ve ekibine bir gün bile müsade edilmeden bina derhal başaltılsın.
  • PiyadePiyade59 dk önce
    Kritik zamanlarda yanlış kararlar veren bu adam Türkiye'den tahliye olsa daha isabetli olur
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