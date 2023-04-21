Saadet Partisi'ne büyük şok! Tüm Türkiye'ye duyuruldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), HDP, HÜDAPAR ve Saadet Partisi'nin sandık kurullarında yer alamayacağını açıkladı. Üç parti ile birlikte, seçime ortak liste yöntemiyle girilecek illerden 9’unda İyi Parti, 7’sinde de CHP, sandıklara temsilci gönderemeyecek. Sandık kurullarında yer alamayacak partiler, müşahit bulundurma yöntemiyle sandık başında oy verme ve sayım işlemlerini takip edebilecek.

HaberTürk'ten Oğuzcan Obuz'un özel haberinde, seçim mevzuatına göre sandık kurullarında son genel seçimde en çok oyu alan ilk 5 partinin temsilcileri görev alabildiği hatırlatıldı. 2018’deki seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir illerinin birinci bölgelerinde ilk 5 oyu alan partiler AKP, CHP, İyi Parti, MHP ve HDP oldu. Fakat; seçime Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi listelerinden girme kararı alan HDP, 14 Mayıs'ta sandık kurullarında temsilci bulundurma hakkını kaybetti.

Vatan Partisi sandık kurullarına temsilci gönderebilecek

En çok oyu alan 6. parti olan Saadet Partisi ise CHP listelerinden seçime girme kararı aldı. Bu nedenle de Saadet Partisi de sandık kurullarında görev alamayacak. Bu illerde 7. parti konumunda bulunan Vatan Partili isimler bildirimde bulunmaları halinde sandık kurullarında görev alabilecek. 3 büyükşehrin yanı sıra bu durum Diyarbakır ve Trabzon gibi illerde de geçerli olacak.

Bu partilerin yanı sıra benzer durum HÜDA-PAR’ı da etkileyecek. Gaziantep ve Adana'da seçime AKP listelerinden giren HÜDA-PAR da, HDP ve Saadet Partisi gibi sandık kurullarında üye bulunduramayacak. Burada da yine Vatan Partisi temsilcileri sandık kurullarında görev alabilecek.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erzurum’da sandık kurulu temsilcilerinin belirlenmesi için ayrı bir süreç yürütülecek. 2018’de Erzurum'da 8 parti seçime katılmıştı. 14 Mayıs'ta bu partilerden CHP, HDP, Saadet ve HÜDAPAR seçime katılmayacak. Bu durumda, 5. parti için temsilcilik koltuğu boş kalacak. Bunun önlenmesi için de mevzuat gereği seçmenler arasından görevlendirme yapılacak.

YSK’dan müşahit kararı

Fakat sandık kurullarında olamayacak ve sandıklara temsilci gönderemeyecek siyasi partiler için YSK bir karar daha açıkladı. Sandık kurullarında yer alamayacak partiler, müşahit bulundurma yöntemiyle sandık başında oy verme ve sayım işlemlerini takip edebilecek.

Müşahitlerin herhangi bir karar alma ya da karara etki etme gibi bir durumu bulunmasa da seçim sürecinde oy verme ve sayım işlemlerini gözlemleyebilecek.