Saadet Partisi’nden ‘Van Kent Danışma Kurulu’ açıklaması

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı, valilik ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) organizasyonuyla oluşturulan ‘Van Kent Danışma Kurulu’ ile ilgili bir açıklama yaptı.

Saadet Partisi Van İl Başkanlığından yapılan açıklamada, son aylarda gündeme gelen Van Kent Danışma Kurulu toplantılarının dostları sayesinde öğrenildiği belirtilerek, “Valilik ve Van YYÜ birlikte organizasyonuyla oluşturulan kurulun iyi niyetinden şüphemiz yok. Daha önce Van Güçbirliği Platformu vardı. O platforma yönelik eleştirilerimiz arşivde durmaktadır. Van Kent Danışma Kurulunun da akıbetinin aynı olacağı düşüncesindeyiz. İnsanların bir araya gelip memleket meseleleri üzerine konuşması, tartışması güzel şeyler. Ama sadece konuşmakla, tartışmakla memleket meseleleri çözülmez. Bize gelen bilgilerde son iki toplantıda Van’ın ulaşım ve turizm konuları konuşulmuş. Bu konuşmaların en azından bir sonuca bağlanması gerekir. O sonuç kısmının Van kamuoyuyla paylaşılması gerekir. Memleket meseleleri, ‘toplanalım, dostlar alışverişte görsün’ mantığıyla çözülmez. Bu toplantılarla Van’ın sorunları konusunda yıllardır başa dönülüyor. Her seferinde çevre yolu, stadyum, otogar, otopark gibi meseleler tartışılıyor. Hanımlar ve beyler, Van kamuoyu bu sorunların tartışılmasından artık bıktı. Sizlerden çözüm bekliyor. Van çevre yolu sorunu nasıl çözülecek, otogar ne zaman yapılacak, stadyum nasıl olacak, otoparkımız neden yok? Van halkı sizlerden bu sorunun tartışılmasını değil çözümünü bekliyor. Bu sorun ve diğer sorunlar bilinmekle birlikte zaten yıllardır tartışılıyor. Size şu öneride bulunuyoruz. Saatlerce oturup sorunları tartışmanıza gerek yok. Bundan 2 yıl önce Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak hazırladığımız ‘Van’ın Sorunları ve Çözüm Yolları’ başlıklı bir kitapçığımız var. 12 başlıkta hazırlanan o kitapçıkta Van’ın tüm sorunları yazılı. Sorunlarla birlikte çözümü de ortaya koymuşuz. Arzu ederseniz her birinize o kitapçıktan birer tane verelim. O kitapçık üzerinden Van’ın sorunlarının nasıl çözüleceğini görür, saatlerce konuşmak zorunda kalmazsınız. Yoksa Van Güçbirliği Platformunda olduğu gibi boşuna havanda su dövmüş olursunuz” denildi.