Saadet Partisi'nden LGBT açıklaması! 'Ayrımcılığa maruz kalmasını kabul etmiyorum'
Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Nurgül Ekinci, yanında Canan Kaftancıoğlu ile birlikte sapkınlığın propagandasını yaptı.
LGBT destekçisi Havle Kadın Derneği’nin düzenlediği toplantıya, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Nurgül Ekinci de katıldı.
Muhafazakar Temel'in Kadın Kolları Başkanı Ekinci, LGBT sapkınlığını meşrulaştıran ifadeler kullandı.
Saadetli Ekinci, "Hiçbir cinsel kimliğin ayrımcılığa maruz kalmasını kabul etmiyorum." dedi.