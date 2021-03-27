  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Saadet Partisi'nden 'Komünist Başkan'a ziyaret
Siyaset

Saadet Partisi'nden 'Komünist Başkan'a ziyaret

Tunceli Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'na ziyarette bulunan Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Komünist Başkan'a övgülerde bulunarak, "Bizim, hepimizin yeni bir hikâyeye ihtiyacı var. Bu da birbirimizi anlamak ve birbirimize dokunmakla olur" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 20:31:00 -
Saadet Partisi'nden 'Komünist Başkan'a ziyaret

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın ve beraberindeki parti heyeti, Tunceli Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu makamında ziyaret etti. Aydın, "Son 20 yıldır bu ülke iyiye gitmiyor. Bizim, hepimizin yeni bir hikayeye ihtiyacı var. Bu da birbirimizi anlamak ve birbirimize dokunmakla olur" dedi.

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın ve beraberindeki parti heyeti, Tunceli Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu ziyaret etti. Aydın'a; Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Muammer Bilgiç, Saadet Partisi Elâzığ İl Başkanı Abdullah Akın, Adıyaman İl Başkanı Haşim Asnuk ve İl Başkanı Ali Gerçek eşlik etti.

SP'li Aydın övgü yağdırdı

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun güzel hizmetler yaptığını belirten Aydın, "Sizi tanıyor görüyoruz. Güzel hizmetler yaptığınızı biliyoruz. 83 milyon yurttaş otursak ve birbirimize sorsak ne istiyoruz diye. Hepimizin aynı şeyleri söyleyeceği açık. Huzur, barış, demokrasi, eşitlik istiyoruz. Her görüşten, her fikirden insanımız bunu istiyor. Şiddet, baskı istemiyoruz, öteki olmayı, kimsenin ötekileştirilmesini istemiyoruz" diye konuştu.

"Son 20 yıldır bu ülke iyiye gitmiyor" diyen Aydın, "Ekonomi, adalet, hukukta gerileme ve sürekli birlikte yaşama bilincini baltalama anlayışı var. Ülkemizde insanlar düşüncelerini net ifade edemiyor. Bizim, hepimizin yeni bir hikâyeye ihtiyacı var. Bu da birbirimizi anlamak ve birbirimize dokunmakla olur" ifadelerini kullandı.

'Adalet, hukuk ve kardeşlik için mücadele ediyoruz'

Ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Maçoğlu ise, "Bizler yıllardır bu coğrafyada bunu savunuyoruz. Adalet, hukuk, barış, kardeşlik için mücadele ediyoruz. Fakat bir şeyinde farkındayız. Burjuva hukukunun, burjuva demokrasisinin sınırları var. En iyi burjuva hukukunun uygulandığı ülkelerde dahi bu sınırlar belirlenmiştir. Biz sosyalistler ise hukuku, demokrasiyi, özgürlüğü tanımlarken birçok açıdan bu konuları farklı değerlendiririz. Tüm bu bahsettiklerimize bir çocuğun, bir sağlık emekçisinin, bir öğretmenin, bir işçinin gözüyle bakarız" dedi.

Maçoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sistem bugün yaşamımızı, kültürümüzü değiştirip, dönüştürüp bireyci bir anlayışı geliştiriyor. Bizler bu anlayışın karşısında yerellerin, yerellerde yaşayan halkın kültürlerini, yaşamlarını, inançlarını koruması gerektiğini düşünüyoruz. Yerel yönetimler birçok açıdan olduğu gibi bu anlamda da önemli."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'dan atama imzası! O isimler görevden alındı
Gündem

Erdoğan'dan atama imzası! O isimler görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürl..
Bakan Soylu ve İçişleri Bakanlığı peş peşe paylaştı! 30 Mart'ta...
Gündem

Bakan Soylu ve İçişleri Bakanlığı peş peşe paylaştı! 30 Mart'ta...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çeki..
Dünya basını yakından takip ediyordu! Selçuk Bayraktar bombayı patlattı
Teknoloji

Dünya basını yakından takip ediyordu! Selçuk Bayraktar bombayı patlattı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, dünya basının yakından takip ettiği AKINCI TİHA PT-3'ün bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiği..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay