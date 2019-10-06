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Saadet Partisi'nden İBB'ye çok sert tepki! 'Bunu kabul etmemiz mümkün değil'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tramvay duraklarına Çince durak isimlerinin asılmasına Saadet Partisi'nden çok sert tepki geldi.

06 Ekim 2019 Pazar 17:09
Saadet Partisi'nden İBB'ye çok sert tepki! 'Bunu kabul etmemiz mümkün değil'

İBB ile Çin arasında yapılan 'dostluk anlaşması' kapsamında tramvay duraklarına Çince durak isimlerinin asılması sonrasında Saadet Partisi'nden açıklamalarda bulunuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Çin arasında yapılan 'dostluk anlaşması' kapsamında tramvay hattı üzerindeki duraklara Çince yazılmış tabelalar asılmış ve söz konusu uygulama büyük tepki çekmişti. Çin güçlerinin Doğu Türkistanlılara akıl almaz zulümlerde bulunduğu bilinirken İBB'nin söz konusu uygulaması tepki toplamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tepki çeken adımı sonrası İBB'ye Çin güçlerinin Doğu Türkistanlılara yönelik gerçekleştirdiği zulüm hatırlatıldı.

Saadet Partisi'nden İBB'ye tepki

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, tramvay duraklarına Çince durak isimlerinin asılması sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşımda bulunan Sevim, söz konusu adımın Doğu Türkistanlıların yüreklerini sızlattığını ve her zaman mazlumdan yana olmuş milletimizin vicdanını kanattığını söyledi.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, konuya ilişkin olarak, "Bizim bunu kabul etmemiz de asla mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim'in açıklaması şu şekilde:

#İBB ile #Cin arasında yapılan "dostluk anlaşması" çerçevesinde bazı duraklara Çince tabelaların asılması bilinmelidir ki, #DoğuTürkistan'lı kardeşlerimizin yürekleri sızlatır. Her zaman mazlumdan yana olmuş milletimizin vicdanı kanatır.

Bizim bunu kabul etmemiz de asla mümkün değildir.

Benim tavsiyem, İstanbul'da bekleyen bunca iş varken böylesi tartışmalı işlere imza atılmasın. İBB herkesi kucaklasın.

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 17:09
  1. İstanbul
  2. Saadet Partisi
  3. İBB
  4. Ekrem İmamoğlu

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  • AhmetAhmet9 dk önce
    Müslüman feraset sahibi olmalıdır, Binali Yıldırım kazanmasın diye elinizden geleni yaptınız. Bunlar daha iyi günler.

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