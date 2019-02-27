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Saadet Partisi'nden HDP ile ittifak açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP'nin Şanlıurfa'da adaylarını çekmesiyle ilgili konuştu. Karamollaoğlu, "Birileri çekilmiş, çekilir. Bizim, onların üzerinde bir etkimiz yok ki çekilin veya çekilmeyin diyelim" dedi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:34
Saadet Partisi'nden HDP ile ittifak açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP'nin, partilerinin lehine adaylarını çekmesine ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesten oy istiyoruz. Birileri çekilmiş, çekilir. Bizim, onların üzerinde bir etkimiz yok ki çekilin veya çekilmeyin diyelim." dedi.

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, TBMM Başkanı seçilen AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'a başarılar dileyen Karamollaoğlu, Şentop'un tarafsız bir duruşla Meclisi yöneteceğine ve Türk siyasetine katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

Azerbaycan'da 26 Şubat 1992'de 613 kişinin Ermenilerce şehit edildiği Hocalı Katliamı'nın tarihe korkunç bir olay olarak geçtiğini söyleyen Karamollaoğlu, vefatının 8. yılı dolayısıyla eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'a da Allah'tan rahmet diledi.

Karamollaoğlu, 28 Şubat postmodern darbesinin 22. yılı olduğunu anımsatarak, Türk Silahlı Kuvvetleri ve adliye camiasının üst kademelerinin yanı sıra sermaye çevreleri, basın yayın kuruluşları, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin darbeye destek verdiğini anlattı.

İttifak açıklaması

Partisinin her zaman terörün karşısında durduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, HDP'nin Şanlıurfa'da, büyükşehir ve merkez ilçe belediye başkan adaylarını Saadet Partisi lehine çekmesine ilişkin şunları söyledi:

"Burada bizim üzerimize yine gelecekler. HDP çekti, o halde bizi onunla itham ediyorlar. Şunu bilsinler, Sayın Erdoğan, HDP oylarına ne kadar talipse, biz de o kadar talibiz. Hiç farkımız yok. Onlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesten oy istiyorlar, biz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesten oy istiyoruz. Birileri çekilmiş, çekilir. Bizim, onların üzerinde bir etkimiz yok ki çekilin veya çekilmeyin diyelim."

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:34
  1. Tekirdağ
  2. Şanlıurfa
  3. HDP
  4. Temel Karamollaoğlu

YORUM YAZ

  • A.GokmenA.Gokmen17 dk önce
    şark kurnazlığı yapıyor aklınca, HDP oylarına talip olmakla ittifak yapmak aynı şeymi ???
  • AlperAlper19 dk önce
    Lan hayin şerefsiz erdoğan hangi hdplin ittifak yaptı sen isen itfak hepleyim ittifak yaptın sen ingiliz lavrensizin bu miletin bas düşmansın hayin utanmadan konsuyon
  • GakkoşGakkoş25 dk önce
    İngiliz damat,SaadetHDP ile Şanlıurfa da ittifak yaptımı yapmadı mı? Onu söyle niye kıvırıyorsun ittifak ayrı şey oylara talip olmak ayrı şey

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