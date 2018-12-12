Saadet Partisi'nden Hakan Fidan açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın, Erdoğan'ın bilgisi olmadan hareket etmeyeceğini ve Fidan'ın ABD'ye giderek senatörleri bilgilendirmesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberi olduğunu söyledi.

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın ABD seyahatine ilişkin bir soru üzerine Karamollaoğlu, MİT Başkanı'nın Cumhurbaşkanı'ndan habersiz adım atmasının bile düşünülemeyeceğine dikkati çekerek Fidan'ın ABD'ye giderek senatörleri bilgilendirmesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberinin olduğunu iddia etti.