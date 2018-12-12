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Saadet Partisi'nden Hakan Fidan açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın ABD seyahatine ilişkin yaptığı açıklamada, "MİT Başkanı'nın Cumhurbaşkanı'ndan habersiz adım atması mümkün değildir" dedi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:24
Saadet Partisi'nden Hakan Fidan açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın, Erdoğan'ın bilgisi olmadan hareket etmeyeceğini ve Fidan'ın ABD'ye giderek senatörleri bilgilendirmesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberi olduğunu söyledi.

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın ABD seyahatine ilişkin bir soru üzerine  Karamollaoğlu, MİT Başkanı'nın Cumhurbaşkanı'ndan habersiz adım atmasının bile düşünülemeyeceğine dikkati çekerek Fidan'ın ABD'ye giderek senatörleri bilgilendirmesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberinin olduğunu iddia etti.

 

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 15:24
  1. Saadet Partisi
  2. Hakan Fidan
  3. Temel Karamollaoğlu

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  • yazıYORUMyazıYORUM13 dk önce
    Yani??? Molla Temel sen müttefikin Kemal efendinin ABD de ALmanyada kimlerle görüştüğüne bak sanane devlet görevlileri kimle görüşmüş kimin emriyle görüşmüş. Sen önce kimin emriyle kimleri haberdar ederek CHP ile İYİ Pırtı ile ittifak ettin, Seloya selam çakıp HDP ye göz kırptın onu açıkla!
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