Saadet Partisi'nden Fransa'nın alçaklığı sonrası flaş çağrı!

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim'den, Fransa'da son dönemde yaşanan kabul edilemez olaylara karşı tüm siyasi partilere birlikte hareket etme çağrısı geldi.

Tarihte İstanbul'dan dünyaya adalet dağıtıldığını söyleyen Sevim, İstanbul'daki siyasi parti il başkanları ve STK'lara çağrıda bulunarak İstanbul Bildirisi için teklifte bulundu.

Sevim sosyal medya hesaplarında yayınladığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un edepsizliklerine şahit oluyoruz. Son derece ahlaksız ve fütursuz hareketlerine sadece uzaktan bakıyoruz.

Bir bakıma ümmet olarak yapılan hataların, birlik olamayışın, hatalı hareketlerimizin bedelini ödüyoruz.

Alemlere rahmet Efendimiz, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (sav) yapılan saygısızlık karşısında bile gür bir sada oluşturamıyoruz.

Oysa biz böyle değildik. İzzetli, şerefli, dünyaya adalet dağıtan bir millettik.

Bugün o ahlaksızlığın yapıldığı coğrafyaya, Kanuni Sultan Süleyman'ın bir mektubuyla vaziyet etmiştik!

Bunu da izzet ve adalet başşehri İstanbul'dan gerçekleştirmiştik.

Bugün yine bunu yapabiliriz. İhtilâflarımızı bir kenara koyarak kendimizi kuşanabiliriz!

Bunun ilk adımı olarak da değerlerimize sahip çıkmak adına bir İstanbul Bildirisi hazırlamayı teklif ediyorum.

İstanbul'daki tüm siyasi parti il başkanlarına ve STK'lara açık davette bulunuyorum.

Gelin, el ele verelim.

Biz kimiz! Duruşumuzu gösterelim!

Var mısınız?"