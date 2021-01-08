Saadet Partisi'nden Erdoğan-Asiltürk görüşmesine ilişkin ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretini değerlendiren Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman "Her görüşmeyi ittifak olarak değerlendirmek makul bir yere çıkmaz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etti. Ziyarete ilişkin açıklama yapan Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, "Nezaket ziyareti, ötesinde herhangi bir şey yok" dedi.
Kutuplaşmaya karşı olduklarını belirten Karaduman, "Her görüşmeyi ittifak olarak değerlendirmek makul bir yere çıkmaz" değerlendirmesinde bulundu.