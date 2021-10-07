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Siyaset Saadet Partisi'nden DEVA Partisi'ne ziyaret
Siyaset

Saadet Partisi'nden DEVA Partisi'ne ziyaret

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı makamında ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 15:03:00 -
Saadet Partisi'nden DEVA Partisi'ne ziyaret

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

DEVA Partisi Genel Merkezi’ndeki görüşmenin ardından Karamollaoğlu ve Babacan ortak basın toplantısı düzenledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu bir açıklama yaparak şunları söyledi:

"Bugünkü sistemle parlamenter sisteme geri dönülmesi en azından Meclis'in aktif hale getirilmesi için hem kanun yapma hem de hükümeti denetleme imkanına kavuşması yönünden çok büyük önem arz ediyor. Şu an maalesef denetlenemeyen bir icra ile karşı karşıyayız. Bizim bugünkü başkanlık sistemine başından beri itiraz ettiğimiz nokta buydu. Denetlenemeyen bir yönetim ülkenin başına yeri gelir çok ciddi sıkıntılar açabilir. İşte bundan kurtulabilmek için parlamenter sistem önemlidir."

 

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