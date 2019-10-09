Saadet Partisi'nden Ahmet Davutoğlu kararı! Detaylar belli oldu
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun yarın yeni parti hazırlığındaki Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret edeceği öğrenildi.09 Ekim 2019 Çarşamba 15:56
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Türkiye’nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri” programı kapsamında Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret edecek.
Davutoğlu’nun çalışma ofisinde bir araya gelecek
AK Parti'den istifa ederek yeni parti çalışmalarına başlayan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yarın saat 12.00’de Davutoğlu’nun Beysukent’teki çalışma ofisinde bir araya gelecek.
Her iki isimde görüşme sonrası kameralar karşısında açıklamada bulunması bekleniyor.
Karamollaoğlu, lider ziyaretleri kapsamında daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Ali Babacan'ı da ziyaret etmişti.
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