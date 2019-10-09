Saadet Partisi'nden Ahmet Davutoğlu kararı! Detaylar belli oldu Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun yarın yeni parti hazırlığındaki Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret edeceği öğrenildi.

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