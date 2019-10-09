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Saadet Partisi'nden Ahmet Davutoğlu kararı! Detaylar belli oldu

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun yarın yeni parti hazırlığındaki Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret edeceği öğrenildi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 15:56
Saadet Partisi'nden Ahmet Davutoğlu kararı! Detaylar belli oldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Türkiye’nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri” programı kapsamında Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret edecek.

Davutoğlu’nun çalışma ofisinde bir araya gelecek

AK Parti'den istifa ederek yeni parti çalışmalarına başlayan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yarın saat 12.00’de Davutoğlu’nun Beysukent’teki çalışma ofisinde bir araya gelecek.

Her iki isimde görüşme sonrası kameralar karşısında açıklamada bulunması bekleniyor.

Karamollaoğlu, lider ziyaretleri kapsamında daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Ali Babacan'ı da ziyaret etmişti.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 15:56
  1. Erdoğan
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Meral Akşener
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Ali Babacan
  6. Temel Karamollaoğlu
  7. Ahmet Davutoğlu

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