Saadet Partisi'nden Abdullah Gül hamlesi

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yakın zamanda bir görüşme planladığını açıkladı.

Haber Global ekranlarında yayımlanan Siyaset Özel programına konuk olan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yakın zamanda bir görüşme planladığını açıkladı.

Karamollaoğlu gerçekleştirmeyi planladığı görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bütün muhalif partilerle mutlaka tekrar tekrar görüşeceğim. Bir görüşme ile tüm meseleler konuşulmuyor. Ortaya somut öneriler çıkacak, tabii. Abdullah Gül ile de telefonda bir iki kez görüştük. 10 gün içerisinde tekrardan konuşacağız. Türkiye'nin gidişatı hakkında görüşlerini de alacağız. Şu anda ortak bir deklarasyondan haberim yok. Şu anda bugünkü sistemin değişip parlamenter sisteme geçilmesi gerekiyor."