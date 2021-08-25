Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ten 'ittifak' açıklaması!

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Saadet Partisi Gençlik Kolları'nın Düzce Akçakoca'da gerçekleştirdiği kampta, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Seçimlere kadar iktidar partisi ile birleşmiş olmalıyız'

Oğuzhan Asiltürk, partili gençlerle buluşmasında, 'seçim ittifakı'na da değindi. "Seçimlere gidene kadar, biz iktidar partisiyle birleşmiş olmayız." diyen Asiltürk, "MHP'lilerle, diğerleri var, 'sizinle beraber olacağız' diye bir şey yapamayız. Söz veremeyiz. Niye veremeyiz, ilerde neyin ne olacağı belli olmadan oturulup, ileriye yönelik kararlar hatalar olabilir." ifadelerini kullandı.

Parti içi istişareye dikkat çekti

Süreci parti içi istişare ile yürüteceklerini belirten Oğuzhan Asiltürk, şunları söyledi: "İstişarelerden sonra diğer partilere diyeceğiz ki, bizim inancımız şu, bizim toplumun yanlış gidişine hatalı hallere çözüm bulabilmemiz için Meclis'te grubumuzun olması lazım. Aksi halde 19 milletvekiliniz olsa gündem dışı konuşma yaparsınız, hiçbir şeye karışamazsınız. Ama 20 milletvekili olunca başkanlık divanında olursunuz. Otururuz görüşürüz, konuşuruz. Biz teklifleri alır değerlendiririz, ona göre karar veririz. Ama şimdi bu karar verilemez."

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesini de değerlendşren Asiltürk, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç umulmadık ölçüde Taliban bir başarı kazandı. 'Biz onlara yardımcı oluruz, destekleriz' dedim, İslami hassasiyeti olmayanlar tepki göstermeye başladılar bile ama hiç önemli değil."