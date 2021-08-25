  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cübbeli Ahmet Hoca’dan tokat gibi sözler: Beni hapse attırdı! Tuvalette bile kelepçemi çözmedi ama ona acıyorum

İşte kanıtlanan faydaları! Dünyadaki en sağlıklı 50 süper yiyecek

Yunan rahat durmuyor! Ege'de Türk teknesine saldırı

Başkan Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi mesajı: Müsaade etmeyeceğiz

Uzmanlar uyardı! Dünya gündemi alt üst oldu… Ortadoğu’da bu olacak!

Savcılıktan Aytun Çıray'a soğuk duş

Merkel'den çağrı: Bu Taliban'la konuşulması gereken bir konu

Açıklama dünya gündeminde bomba etkisi yaptı! Suudi Arabistan topraklarına saldırı

Türkiye’nin açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Rusya'dan Türkiye'ye teklif

İngiliz gazeteciden sarsıcı Taliban açıklaması! Batı medyasını topa tuttu, gerçeği söyledi
Roma maçı Abdullah Avcı'dan açıklama
Nijer'de Boko Haram'dan saldırı! Çok sayıda asker hayatını kaybetti
Müslüman aileyi katleden zanlı yeniden hakim karşısında!
N'Sakala'nın durumu hakkında açıklama
Siyaset Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ten 'ittifak' açıklaması!
Siyaset

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ten 'ittifak' açıklaması!

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, 'seçim ittifakı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 20:14:00 - 2021-08-25 20:25:26
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ten 'ittifak' açıklaması!

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Saadet Partisi Gençlik Kolları'nın Düzce Akçakoca'da gerçekleştirdiği kampta, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Seçimlere kadar iktidar partisi ile birleşmiş olmalıyız'

Oğuzhan Asiltürk, partili gençlerle buluşmasında, 'seçim ittifakı'na da değindi. "Seçimlere gidene kadar, biz iktidar partisiyle birleşmiş olmayız." diyen Asiltürk, "MHP'lilerle, diğerleri var, 'sizinle beraber olacağız' diye bir şey yapamayız. Söz veremeyiz. Niye veremeyiz, ilerde neyin ne olacağı belli olmadan oturulup, ileriye yönelik kararlar hatalar olabilir." ifadelerini kullandı.

Parti içi istişareye dikkat çekti

Süreci parti içi istişare ile yürüteceklerini belirten Oğuzhan Asiltürk, şunları söyledi: "İstişarelerden sonra diğer partilere diyeceğiz ki, bizim inancımız şu, bizim toplumun yanlış gidişine hatalı hallere çözüm bulabilmemiz için Meclis'te grubumuzun olması lazım. Aksi halde 19 milletvekiliniz olsa gündem dışı konuşma yaparsınız, hiçbir şeye karışamazsınız. Ama 20 milletvekili olunca başkanlık divanında olursunuz. Otururuz görüşürüz, konuşuruz. Biz teklifleri alır değerlendiririz, ona göre karar veririz. Ama şimdi bu karar verilemez."

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesini de değerlendşren Asiltürk, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç umulmadık ölçüde Taliban bir başarı kazandı. 'Biz onlara yardımcı oluruz, destekleriz' dedim, İslami hassasiyeti olmayanlar tepki göstermeye başladılar bile ama hiç önemli değil."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay