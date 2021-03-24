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Gündem Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti
Gündem

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 20:32:00 - 2021-03-24 20:36:58
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Alınan bilgiye göre, Asiltürk, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa yeniden seçilen Erdoğan'ı telefonla arayarak, tebrik etti.

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