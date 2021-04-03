Saadet Partisi, yeni 'ittifak'ı açıkladı! "Hepimizin gündemi aynı"

Son dönemlerde Cumhur İttifakı'na katılacağı şeklinde yorumlar yapılan Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaşıldı.

"Gelir dağılımında adaletsizlik var"

"Milletimizin tenceresi kaynamıyorken derdimiz; seçim değil geçim" notuyla paylaşılan videoda vatandaşın, "Geçim şartları zor, hayat pahalılığı var. Kirayı, elektriği veremiyoruz, geçinemiyoruz. Emekli açlıktan ölüyor, kredi borcu olduğu için açlık sınırında. Gelir dağılımında adaletsizlik var" şeklindeki sitemlerine yer verildi.

"Geçim ittifakı" vurgusu dikkat çekti

Videonun devamında "Hayat pahalılığına, adaletsiz gelir dağılımına, üretmeyen ekonomiye, işsizliğe, ağır vergilere hayır diyen herkesle... Hepimizin gerçek gündemi için geçim ittifakı... Hepimizin gündemi aynı" sözleri yer aldı.

"İttifakımıza bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz"

Partisini il başkanları ve müfettişleri toplantısında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da "Gelin, milletimizle el ele verelim, insanımızın ortak gündeminde buluşalım. 'Geçim İttifakı'ndan başka hiçbir şey konuşmayalım. Gündemi oyalayan gereksiz tartışmalara prim vermeyelim. İnsanımızın derdine hep birlikte tercüman olalım. Bir araya gelerek çözüm yolları arayalım. Milletimizin sorunlarını ülke gündemine taşımak adına yürüttüğümüz bir farkındalık kampanyası olan 'Geçim İttifakı'na, görüşü ne olursa olsun bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.