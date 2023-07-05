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Siyaset Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nden kritik karar
Siyaset

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nden kritik karar

Yeniakit Publisher
2023-07-05 22:22:00 -
Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nden kritik karar

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük hezimet yaşayan 7'li koalisyonda hiçbir oy katkısı olmadan CHP'den 20 vekil kazanan Gelecek ve Saadet Partisi ortak bir karara imza attı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listelerinden seçimlere katılan Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, Meclis’te grup kurma kararı aldı. İki parti kararı yarın açıklayacak.

DEVA Partisi ayrıldı

Seçime CHP listelerinden giren DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi toplam 35 milletvekilini Meclis'e gönderdi. Alınan yenilginin ardından 3 parti, çıkardıkları vekillerle CHP'den ayrıldı.

"Biz de çalıştık"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerden sonra yaptığı açıklamada, "Yüzde 1 bile olsa toplumsal birlikteliğin içinde olmak zorundadır. Demokrasi için bunu yapmamız gerekiyordu. Bunun için ortak liste zorunluydu. Evet milletvekilleri verdik, onlar çalıştılar, biz de çalıştık.

"Grup kurmalarını istiyorum"

Ben şimdi onların parlamentoda grup kurmalarını istiyorum. Hatta mümkünse iki grup kursunlar. Parlamentoda onların varlığı olması, söz hakkı istemeleri, komisyonlarda temsil edilmeleri demokrasi için son derece önemli." ifadelerini kullanmıştı.

Grup kuracaklar

Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden seçimlere katılan Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, Meclis'te grup kurma kararı aldı. Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu grup kurma konusunda anlaştı. İki isim yarın 12.30'da açıklama yapacak.
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Saadet Partisi'nden açıklama

Saadet Partisi tarafından yapılan açıklamada "Saadet Partisi ve Gelecek Partisi arasındaki TBMM Grup kurma görüşmeleri nihayete ermiştir. Konu hakkında Saadet Partisi Genel Başkanı Sn. Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Sn. Ahmet Davutoğlu, yarın saat 13:00’de, Gelecek Partisi Genel Merkez binasında açıklamalarda bulunacaktır" ifadelerine yer verildi.

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