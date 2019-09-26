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Saadet Partisi para arıyor

Saadet Partisi yönetimi, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın açtığı dava sonucunda mahkemenin verdiği tahliye kararının ardından vadeli olarak satın aldıkları yeni parti binasının parasını ödemek için arayış içerisine girdi.

26 Eylül 2019 Perşembe 16:29
Saadet Partisi para arıyor

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr Fatih Erbakan ile Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz, Saadet Partisi'nin kiracı olarak bulunduğu genel merkez binasının boşaltılması için dava açmıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15'inci Hukuk Dairesinin verdiği tahliye kararının Yargıtay tarafından onanmasının ardından Saadet Partisi, yeni bina arayışına girmişti. Saadet Partisi, 20 milyon TL’ye vadeli bir şekilde Ankara Altındağ’da yeni bir parti binasını satın aldı.

9,5 milyon TL ödendi

Edinilen bilgilere göre, Saadet Partisi, parti binasının parasının 9,5 milyon TL’sini ödedi, geri kalan 11,5 milyon TL’sinin ödenmesi için de üyelerinden sosyal medyayı da kullanarak ve çeşitli kampanya yaparak destek istedi. Binanın iç dizaynının yapılması için de paraya ihtiyaç olduğu, bu kapsamda parti yetkililerinin, partideki işadamlarıyla birebir görüşmeler yaptıkları öğrenildi.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 16:29
  1. Ankara
  2. Saadet Partisi

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