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Saadet Partisi listeleri teslim etti! İşte adaylar

Saadet Partisi, 31 Mart yerel seçimleri için geçici aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına teslim etti.

19 Şubat 2019 Salı 18:53
Saadet Partisi listeleri teslim etti! İşte adaylar

Saadet Partisi, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliği seçimine ait geçici aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına teslim etti.

Saadet Partisi, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için tüm bölgelerde kendi logosu ve adayıyla seçime girecek. Parti, büyükşehir belediye başkanlığı için İstanbul'da Necdet Gökçınar'ı, Ankara'da Mesut Doğan'ı, İzmir'de Şerafettin Kılıç'ı, seçim kuruluna bildirdi.

Beldelerde 34 kadın aday çıkarıldı

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösteren Saadet Partisi, büyükşehir ve il belediye başkanlıklarında kadın aday çıkarmadı, ilçe ve beldelerde ise 34 kadın aday gösterdi.

Saadet Partisinin büyükşehir belediye başkan adayları şöyle:

Adana: Hacı Mehmet Çevik

Ankara: Mesut Doğan

Antalya: Ali Aktaş

Aydın: Fatih Karahan

Balıkesir: Selim Sait Terzioğlu

Bursa: Mehmet Atmaca

Denizli: Süleyman Demirel

Diyarbakır: Fesih Bozan

Erzurum: Atik Ağdağ

Eskişehir: Levent Baştürk

Gaziantep: Mehmet İslam

Hatay: Ahmet Yıldız

İstanbul: Necdet Gökçınar

İzmir: Şerafettin Kılıç

Kahramanmaraş: Mustafa Vahdet Sürücü

Kayseri: Mahmut Arıkan

Kocaeli: Birol Aydın

Konya: Hasan Hüseyin Uyar

Malatya: Osman Cemali Marasalı

Manisa: Metin Bulduk

Mardin: Mehmet Ali Kılıç

Mersin: Erdal Alkan

Muğla: Turhan Tutumlu

Ordu: İdris Naim Şahin

Sakarya: Fahrettin Abay

Samsun: Salih Şen

Şanlıurfa: Sabahattin Cevheri

Tekirdağ: Feti Pehlivan

Trabzon: Hasan Saka

Van: Fethullah Erbaş

Saadet Partisinin il belediye başkan adayları ise şöyle:

Adıyaman: Ahmet Faruk Ünsal

Afyonkarahisar: Hasan Hüseyin Uğurlu

Ağrı: Mehmet Erat

Aksaray: Levent Serdar Şahin

Amasya: Noğman Yüksel

Ardahan: Özkan Karakaya

Artvin: Gültekin Soydan

Bartın: Muhammed Emin Titiz

Batman: İlhami Işık

Bayburt: Osman Nuri Temür

Bilecik: Hüseyin Hüsnü Avcı

Bingöl: Adem Sağlam

Bitlis: Yaşar Buhan

Bolu: Turan Kılınç

Burdur: Musa Sayar

Çanakkale: Cemil Pehlivan

Çankırı: Mustafa Ünver

Çorum: Kemal Kurt

Düzce: Aptullah Yalman

Edirne: Mansur İriş

Elazığ: Haluk Arslan

Erzincan: Muharrem Altay

Giresun: Saim Öksüz

Gümüşhane: Şerif Erdal

Hakkari: Rahmi Çiftçi

Iğdır: Abdullah Mert

Isparta: Faruk Algınkılınç

Karabük: Mehmet Yüce

Karaman: Şaban Şahin

Kars: Şenol Çolak

Kastamonu: Kadir Yalçın

Kırıkkale: Faruk Vurgun

Kırklareli: Mithat Özdemir

Kırşehir: Yusuf Turan

Kilis: Şerif Karakurt

Kütahya: Ömer Faruk Evren

Muş: Sadık Aydın

Nevşehir: İsmet Fatih Terzioğlu

Niğde: Nihat Altıparmak

Osmaniye: Ömer Yağmur

Rize: Muhammet Kaçar

Siirt: Seyfettin Kol

Sinop: Sefa Yalın

Sivas: Melih Seçilmiş

Şırnak: Orhan Ürün

Tokat: Alparslan Akyüz

Tunceli: Dursun Gök

Uşak: İbrahim Dağgezen

Yalova: Resul Genç

Yozgat: Ziya Koçak

Zonguldak: Mehmet Yaman

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 18:53
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Kilis
  4. Karabük
  5. Yalova
  6. Iğdır
  7. Ardahan
  8. Bartın
  9. Şırnak
  10. Batman
  11. Kırıkkale
  12. Karaman
  13. Bayburt
  14. Aksaray
  15. Zonguldak
  16. Yozgat
  17. Van
  18. Uşak
  19. Şanlıurfa
  20. Tunceli
  21. Trabzon
  22. Tokat
  23. Tekirdağ
  24. Sivas
  25. Sinop
  26. Siirt
  27. Samsun
  28. Sakarya
  29. Rize
  30. Ordu
  31. Niğde
  32. Nevşehir
  33. Muş
  34. Muğla
  35. Mardin
  36. Kahramanmaraş
  37. Manisa
  38. Malatya
  39. Kütahya
  40. Konya
  41. Kocaeli
  42. Kırşehir
  43. Kırklareli
  44. Kayseri
  45. Kastamonu
  46. Kars
  47. İzmir
  48. İstanbul
  49. Mersin
  50. Isparta
  51. Hatay
  52. Hakkari
  53. Gümüşhane
  54. Giresun
  55. Gaziantep
  56. Eskişehir
  57. Erzurum
  58. Erzincan
  59. Elazığ
  60. Edirne
  61. Diyarbakır
  62. Denizli
  63. Çorum
  64. Çankırı
  65. Çanakkale
  66. Bursa
  67. Burdur
  68. Bolu
  69. Bitlis
  70. Bingöl
  71. Bilecik
  72. Balıkesir
  73. Aydın
  74. Artvin
  75. Antalya
  76. Ankara
  77. Amasya
  78. Ağrı
  79. Afyon
  80. Adıyaman
  81. Adana
  82. Saadet Partisi

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