Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nun maskesi düşürüldü

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın manda yoğurdu tavsiyesine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Millet aç sen manda yoğurdu yiyorsun' ifadelerini kullandı.

Temel Karamollaoğlu'nun sözleri Akit Tv'de ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında değerlendirildi.

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu yaptığı açıklamada, "Kalkıp da şaraptan, rakıdan bahsetmiyor. Manda yoğurdundan bahsediyor. Sen Ekrem İmamoğlu’nun balıkçı meselesine iki çift laf edebildin mi? Bu ülkede başbakanın yanında şampanya isteyen rakı isteyen adamlara kök söktürmüş Tayyip Erdoğan’a manda yoğurdu üzerinden laf söylemeye kalkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu’na sor. Boğaz manzaralı otele kaç para verdin diye sor. Ekrem İmamoğlu’na sor. Tayyip Erdoğan’ın söylediği somun balığı değil, rakı değil. Manda yoğurdundan bahsediyor. Bunu söyleyen her gün tatil yapan biri olur, bunu dersiniz. Ama Rusya-Ukrayna yetkilileri gelmiş. Onları karşılamış. Öğleden sonra Özbekistan’a giden bir cumhurbaşkanına Temel Karamollaoğlu’nun söyleyeceği laf manda yoğurdu mu ya?" dedi.