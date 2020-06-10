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Siyaset

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması gerektiğini söyleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu; Cuma günü Müslümanların, Pazar günleri Hristiyanların ibadet etmesini isteyen zihniyete tepki gösterdi. SP lideri, “Yok efendim ‘Cuma günü Müslümanlar namaz kılsınlar, Pazar günü de Hristiyanlar....' Böyle saçmalıklara itibar edilmez. Fatih Sultan Mehmet Han'ın da vasiyetini yerine getirecek bir tarzda ibadete açılmasının doğru olduğu kanaatindeyiz” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 15:56:00 -
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin eğitim merkezinde yapılan haftalık basın toplantısında konuştu.

Karamollaoğlu, Van'ın Çatak ilçesinde yol çalışması yapan işçileri taşıyan servis aracına teröristlerin el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirdiği saldırıda şehit düşenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Ayasofya'nın ibadete açılmasına yönelik tartışmalara değinen Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Biz bunu tarihi bir, bize emanet olarak görmek mecburiyetindeyiz. Tabii bazılarının çıkıp 'Yok müze mi olacak, yok efendim Cuma günü Müslümanlar namaz kılsınlar, Pazar günü de Hristiyanlar....' Böyle saçmalıklara itibar edilmez. Burası ibadete açılıyorsa açılması icap eder, konuşulması değil, yıllardır konuşuyoruz. Yeri geldiği zaman bunu gündeme getirip konuşulanlar ağır kelimelerle itham ediliyor, yeri geldiği zaman da başka konular konuşulmasın diye Ayasofya gündemde tutuluyor. Ayasofya'nın ibadete açılması milletin arzusudur. Fatih Sultan Mehmet Han'ın da vasiyetini yerine getirecek bir tarzda ibadete açılmasının doğru olduğu kanaatindeyiz."

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Yorumlar

turan

şu şehir hastanelerinin yapımını derhal duruduruuuunnnnn diye meydalarda bağırıyordun..şimdi ayasofya sana mı kaldı..
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Vatandaş

Cehapekakadan icazet aldınmı?
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