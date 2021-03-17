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Siyaset Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'ndan andımız açıklaması
Siyaset

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'ndan andımız açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Danıştay'ın andımız kararına ilişkin bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 15:34:00 - 2021-03-17 15:46:11
Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'ndan andımız açıklaması

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, "Bugün meselemiz doğruluğu çocuklarımızın ahlakına yerleştirmek, çalışkanlığı ise bir ideal haline getirmek olmalıdır. Her sabah aynı andı tekrar ederek bir ülke ayağa kalkmaz, kalkamadı da" diyerek Danıştay'ın kararına destek verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Karamollaoğlu'nun öne çıkan açıklamaları şöyle:

Çanakkale Zaferi üzerinde çokça tefekkür etmemiz gereken şanlı tarihimizin sayfalarına altın harflerle yazılmış destansı bir başarıdır. Çanakkale Zaferi, emperyalizmin coğrafyamızı kıskaca almaya çalıştığı bir dönemde beklemediği anda yediği kuvvetli bir tokattır. Çanakkale Zaferimizi kutluyor, bu zaferde emeği geçenler başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Çanakkale demek; Diyarbakır’dan Trabzon’a, Anadolu’dan Ortadoğu’ya, Balkanlardan Kuzey Afrika’ya, maşrıktan mağribe bir milletin ve ümmetin tek yürek olması, aynı dava uğruna omuz omuza gelmesi demektir. Çanakkale Zaferi’nin bugün yaşanan ciddi kutuplaşma ve kamplaşma ortamının ortadan kaldırılması, sevgi ve şefkat ortamının oluşturulması için bir vesile bilinip adım atılması; başta biz siyasilerin üzerine bir vazifedir.

'Her sabah aynı andı tekrar ederek bir ülke ayağa kalkmaz'

Bugün meselemiz doğruluğu çocuklarımızın ahlakına yerleştirmek, çalışkanlığı ise bir ideal haline getirmek olmalıdır. Her sabah aynı andı tekrar ederek bir ülke ayağa kalkmaz, kalkamadı da.

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