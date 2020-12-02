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Siyaset Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'ndan '8 bin 85 lira' asgari ücret teklifi!
Siyaset

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'ndan '8 bin 85 lira' asgari ücret teklifi!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, asgari ücretin 8 bin 85 lira olması gerektiğini söyleyerek muhalefetin uçuk asgari ücret teklifini unutturan açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 18:43:00 - 2020-12-02 18:45:53

Muhalefetin açık artırma yapar gibi asgari ücret tekliflerine son noktayı Saadet Partisi koydu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, asgari ücretin 8 bin 85 lira olması gerektiğini söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4 Aralık'ta ilk toplantısını yapacağını söyleyen Karamollaoğlu, bugünkü şartlarda Türkiye'nin asgari ücreti 2 bin 324 lira seviyesinde tutmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Karamollaoğlu'ndan asgari ücret çıkışı

Karamollaoğlu, "Asgari ücret, 2 bin 482 lira olan açlık sınırının altında. Böyle bir garabet olmaz. Şu anda yapılması icap eden ilk ve en kolay yollardan bir tanesi asgari ücret üzerindeki vergilerin kaldırılmasıdır. O zaman asgari ücret 3 bin liraya yaklaşıyor. Ama bu yeterli olmaz. Yoksulluk sınırı tam 8 bin 85 lira. Çalışan bir insan hangi işte çalışırsa çalışsın kendi geçimini rahatlıkla sağlayabilmeli.

O zaman hedef yoksulluk sınırı olmalıdır. Biz bunu söylediğimiz zaman bazılarının belki kan tepesine fırlıyor, '8 bin 85 lirayı kim, nasıl ödeyecek?' diye. Doğru bir anda bu gerçekleşmeyebilir ama hedefin bu olması elzem. O zaman hükümet 10, 15 ya da 20 sene sonra biz asgari ücreti yoksulluk sınırına getireceğiz diye bir hedef koymalı. Böyle bir hedef olmadan asgari ücreti belirlemek çalışana zulümdür" diye konuştu.

Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk hissesinin Katar'a devredilmesi

Karamollaoğlu, bir gazetecinin, Türkiye Varlık Fonu ve Katar Yatırım Otoritesi arasında yapılan Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk payının devri işlemine ilişkin sorusuna, "Beni endişeye sevk eden husus, Borsa İstanbul'un içinde Türkiye'nin Kalkınma ajanslarının malvarlığının en önemli unsurlarının yer alması. Kim alırsa alsın bu değer Türkiye'nin en kıymetli mal varlığının haraç mezat satılması manasına geliyor. Bizim itirazımız buna. Bunu satmaya kimsenin hakkı yok" yanıtını verdi.

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