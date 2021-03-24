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Siyaset Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı
Siyaset

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Milli Görüş olarak en çok muzdarip olduğumuz konuların başında gelen parti kapatmaların nihayete ermesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 19:28:00 - 2021-03-24 19:32:55

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Milli Görüş olarak en çok muzdarip olduğumuz konuların başında gelen parti kapatmaların nihayete ermesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HDP'ye kapatılması davası

 

Türkiye'nin parti kapatma gündemiyle karşı karşıya olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Demokrasimize zarar veren, millet iradesini yok sayan tavrın son bulması şart. Biz, bugün adaletin hakim olduğu, demokrasinin işlediği, millet iradesinin hüküm sürdüğü bir memleket istiyoruz. Milli Görüş olarak en çok muzdarip olduğumuz konuların başında gelen parti kapatmaların nihayete ermesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'mize hiç kimsenin 2021 yılında 1990'lı yılların karanlık ruhunu yaşatmaya hakkının olmadığı kanaatindeyiz."

Gergerlioğlu'nun gözaltına alınması

Karamollaoğlu, Türkiye'de suç kavramının "kişiye ve döneme göre icat edildiğini" öne sürerek, şunları kaydetti:

"HDP Kocaeli Milletvekili Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinde sergilenen tutum ve davranışları ve ardından TBMM'de kanaatimize göre vicdanları yaralayacak şekilde gözaltına alınmasını doğru bulmadığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Suçluysa cezalandırılsın. Kimsenin itirazı olmaz. Ama, usul ve yaklaşımın da kimseyi rencide etmeyecek tarzda olması icap eder. Bizim örfümüzde su içerken de abdest alırken de genelde insanlara dokunulmaz."

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