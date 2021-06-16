Saadet Partisi kongresi ne zaman? Saadet Partisi genel başkan adayı kim?

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Benim gözetimimde, geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak" diyerek Temel Karamollaoğlu ve yönetimine karşı kurultay çağrısı yaptı.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Milli Görüş hareketi içerisinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na karşı kurultay çalışmalarına başladı. Saadet Partisi içerisinde yeni bir liste hazırlayacağı belirten Oğuzhan Asiltürk, "Güçlü bir Saadet Partisi teşkilâtı oluşturmak ve yukarıda durumlarını anlattığım gençleri, Millî Görüşe kazandırmak için, benim gözetimimde, geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak. Rabbimiz hayırlı hizmetler yapmalarını nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Asiltürk Saadet Partisi paylaşımları nedir?

Asiltürk sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımında bulundu: “Erbakan Hocamızdan sonra, Saadet Partisinde görev yapan kardeşlerimiz, sâdece iktidarı tenkit etmekle yetindiler. Böyle olunca, ahlâki ve mânevî değerleri savunduğu için, Saadet Partisini destekleyenlerin desteği azaldı. Bu destek azaldığından dolayı, bir önceki seçimde milletvekili çıkaracak kadar oy aldığımız illerde, seçim iş birliği dolayısıyla baraj uygulanmadığı halde, aynı oyu alamadığımız için milletvekili çıkaramadık. Bir siyasi partinin başarılı olması için, inandığı gerçeklere hizmet etmesi gerekir. Bundan dolayı bizim öncelikli hedefimiz, toplumu ahlâki ve mânevi değerlere yönlendirmeye çalışması olmalıdır.

Milli Görüş partisinin özellikleri neler?

Elbette toplumun maddî ihtiyaçlarını da dikkate alacağız. Ancak bunu yaparken partiyi sâdece toplumun karnını doyurmaya çalışan bir parti gibi göstermekten de kaçınacağız. Millî Görüş'ün partisini, diğer partilerden ayıran en önemli yönü, ahlâki ve mânevi değerlere bağlılığını ön planda tutmasıdır. Buna dikkat etmezsek Erbakan Hocamızın ifâdesiyle önce diğer partilerden biri gibi olur, sonra da yok oluruz. Şunu unutmamalıyız: Bize oy verecek olanlar, maddî imkânlar elde etmek için yanımıza gelenler değil, inancımıza saygılı olanlardır. İnşaAllah, önümüzdeki kongrede alacağımız kararlarla, Saadet Partimiz, kuruluşundaki değerleri savunur hâle gelir.”

Oğuzhan Asiltürk’ün genel başkan adayı kim olacak?

Oğuzhan Asiltürk’ün kurultay restinden sonra Saadet Partisi’nin en kısa zamanda seçimli kurultaya gitmesi bekleniyor. Hadi Özışık, daha önce yaptığı açıklamada Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yerine Necmettin Erbakan'ın 25 yıl danışmanlığını yapan Prof. Dr. Mete Gündoğan'ı getirmek istediklerini iddia etmişti.