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Siyaset Acı haber! Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
Siyaset

Acı haber! Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-12-14 13:01:00 - 2023-12-14 13:02:51
Acı haber! Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybettiğini açıkaldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM Genel Kurulunda fenalaştıktan sonra tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in kaldığı hastanenin önünde açıklamalarda bulundu.

Koca "Bitmez'in genel durumu dün geceden itibaren bozulmaya başlamıştı. Bugün yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayacak 11.50 gibi vefat etti. Kendisine Allah'ta rahmet, yakınların baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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