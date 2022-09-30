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Siyaset Saadet Partisi kararını açıkladı
Siyaset

Saadet Partisi kararını açıkladı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin güdümüne giren CHP'nin peşine takılan Saadet Partisi 8. Olağan Büyük Kongresinin 30 Ekim Pazar günü yapılmasına karar verildiği açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 16:00:00 -
Saadet Partisi kararını açıkladı

Temel Karamollaoğlu'nun idare ettiği Saadet Partisi 8. Olağan Büyük Kongresinin 30 Ekim Pazar günü yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yasal zorunluluk gereği, partimizin 8. Olağan Büyük Kongresi'nin 30 Ekim Pazar günü gerçekleştirilmesi kararı alınmıştır. 81 ilden teşkilat mensuplarımızın katılımıyla gerçekleştireceğimiz kongremiz, 'Seçimlere ve İktidara Hazırlık' çalışmalarımızı taçlandıracağımız bir kongre olacaktır. 8. Olağan Büyük Kongremizin partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızı kongremize davet ediyoruz."

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