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Saadet Partisi, kararını 1 Mayıs’ta açıklayacak

SP Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ, partisinin cumhurbaşkanı adaylığı için nihai kararı 1 Mayıs 2018 Salı günü Ankara’da düzenlenecek bir program ile paylaşılacağını açıkladı.

27 Nisan 2018 Cuma 19:25
Saadet Partisi, kararını 1 Mayıs’ta açıklayacak

SP Genel Başkan Yardımcısı Ağdağ, SP Genel Merkezi’nde açıklama yaptı. Ağdağ, "Ülkemiz 24 Haziran Pazar günü önemli bir seçime gidecektir. Saadet Partisi, bu tarihi seçimle ilgili yetkili organlarında gerekli değerlendirmeleri yapmış, titiz bir şekilde yürütülen anket, istişare ve görüşmeler neticesinde partimizin cumhurbaşkanı adaylığı için nihai kararı 1 Mayıs 2018 Salı günü Ankara’da düzenlenecek bir program ile aziz milletimizle paylaşılacaktır. Partimiz bundan önceki süreçte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ülkemizin demokrasi ve uzlaşma kültürüne katkı yapma çabasını sürdürecektir" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 19:25
  1. Ankara
  2. 1 Mayıs

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