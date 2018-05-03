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Saadet Partisi, imza hedefini açıkladı

24 Haziran'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimiyle ilgili Saadet Partisi Diyarbakır İl Başkanı Fesih Bozan, açıklama yaptı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 14:27
Saadet Partisi, imza hedefini açıkladı

Saadet Partisi Diyarbakır İl Başkanı Fesih Bozan, partisinin il binasında yaptığı açıklamada, Saadet Partisinin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ülkenin ve milletin bekası için aday olduğunu söyledi.

"EN AZ 500 BİN İMZA TOPLAMAK İSTİYORUZ"

Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için 100 bin imza gerektiğini anımsatan Bozan, şöyle konuştu:

"Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için 100 bin imza gerekmektedir. Buna rağmen Türkiye genelinde en az 500 bin imza toplamak istiyoruz. Diyarbakır olarak da sadece teşkilat çalışmalarımızla 10 bin imza toplamayı hedefliyoruz. 4-9 Mayıs tarihleri arasında, memur, işçi, emekli tüm vatandaşlarımız, kimlikleriyle şahsen ilçe seçim kurullarına gidip imza atacaklardır."

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 14:27
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