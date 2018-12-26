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Saadet Partisi ilçe beldeye başkan adayları 2019 yerel seçim

Saadet Partisi belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı? CHP ve İYİ Parti ile yerel seçim 2019'oa ittifak yapmayacak olan muhalefet partilerinden Saadet Parti'nin belediye başkan adayları 2019 listesi merak ediliyor. 24 Haziran seçimlerinde istediği sonucu alamayan, Mart 2019 yerel seçimlerinde ne kadar oy alacağı merak edilen Saadet Partisi ilçe belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı? Saadet Partisi ilçe belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? Saadet Partisi belediye başkan adayları kim?

26 Aralık 2018 Çarşamba 18:20
Saadet Partisi ilçe beldeye başkan adayları 2019 yerel seçim

Saadet Partisi belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı? CHP ve İYİ Parti ile yerel seçim 2019'oa ittifak yapmayacak olan muhalefet partilerinden Saadet Parti'nin belediye başkan adayları 2019 listesi merak ediliyor. 24 Haziran seçimlerinde istediği sonucu alamayan, Mart 2019 yerel seçimlerinde ne kadar oy alacağı merak edilen Saadet Partisi ilçe belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı? Saadet Partisi ilçe belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? Saadet Partisi belediye başkan adayları kim?

Saadet Partisi (SP) ilçe belediye başkan adayları kim olacak? Takvimler 31 Mart 2019 Pazar günü gösterdiğinde Türkiye’de milyonlarca seçmen yerel yönetimleri belirmek üzere sandık başına gidecek. AK Parti ile MHP aynen 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi yine Cumhur İttifakıyla seçimlere gitme kararı aldı. İttifak çerçevesinde hem AK Parti hem de MHP belediye başkan adaylarını Cumhur İttifakı’na göre açıklıyor. Muhalefet kanadında ise CHP ve İYİ Parti resmen ittifak yapmak için anlaştı. İYİ Parti İstanbul, Ankara ve İzmir’i CHP’ye bıraktı, buna karşılık Manisa, Denizli ve Balıkesir’i CHP’den kopardı.

"CHP ve İYİ Parti adaylarını desteklemeyeceğiz"

24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı ortaklarından Saadet Partisi ise ittifak yok açıklaması yapsa da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi ile ittifak görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yerel seçimde CHP ve İyi Parti'nin ortak adaylarını desteklemeyeceklerini bütün belde, ilçe ve illerde aday göstermeye çalışacaklarını söyledi.

Saadet Partisi ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı?

Saadet Parti’nde belediye başkan aday adaylık başvuruları 1 Kasım’da başlamıştı. Aday adaylık başvuru süresinin sona ermesinin ardından şimdi gözler Saadet Partisi 2019 belediye başkan adaylarına çevrildi. Saadet Partisi belediye başkan adayları kim? SP belediye başkan adayları açıklandı mı? Saadet Partisi (SP) ilçe belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? Saadet Partisi ilçe belediye başkan adayı henüz açıklanmadı. Saadet'in ilçe belediye başkan adayları açıklanır açıklanmaz aday isimlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Saadet Partisi Konya Büyükşehir Belediye başkan adayı Mustafa Özkafa oldu.

Mustafa Özkafa kimdirnerelidir?

Saadet Partisi belediye başkan adayları 2019 listesi

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler Türkiye geneli

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 18:20
  1. Manisa
  2. Konya
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Denizli
  6. Balıkesir
  7. Ankara
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