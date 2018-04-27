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Saadet Partisi Gül'ün ne istediğini açıkladı!

Saadet Partisi'nden bir yetkili, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ısrarla çatı aday olmak istediğini söyledi.

27 Nisan 2018 Cuma 16:06
Saadet Partisi Gül'ün ne istediğini açıkladı!

Abdullah Gül 'yarın konuşacağım" derken Saadet Partisi'nden bomba açıklama geldi. Reuters'ın haberine göre Abdullah Gül'ün, Saadet Partisi (SP) ile cumhurbaşkanı adaylığı konusunda uzlaşma sağlayamadı ve Gül'ün SP'nin adayı değil...

GÜL ISRARLA ÇATI ADAYLIK İSTİYOR

Süreçte gelinen noktaya ilişkin Reuters'ın sorusu üzerine SP'li bir yetkili şu değerlendirmeyi yaptı: "Gül ısrarla çatı aday olmak istediğini belirtiyor. Akşener'in durumu nedeniyle bu mümkün olmuyor. CHP'ye de bunu kabul ettirmek söz konusu değil. O nedenle görüşmelerimizden sonuç alamadık. Kendisi Saadet Parti'nin adayı da olmayacak."

YARIN NE SÖYLEYECEK BİLMİYORUZ

Abdullah Gül, son günlerde yaşanan tartışmalara ilişkin yarın detaylı açıklama yapacağını duyurmuştu. Gül'ün yarın yapacağı açıklama hakkında bilgi sahibi olmadıklarını da vurgulayan SP'li yetkili, "Gül'ün çatı aday olma isteğinin önünde CHP'nin yanı sıra, bizim partimiz içerisinde de bazı engeller vardı. Genel Başkan bunların hepsini aştı. Ancak Gül istemedi" değerlendirmesini yaptı.

KARAMOLLAOĞLU'NUN ADAYLIĞI

 Aynı yetkili, SP'nin süreç içerisinde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını değerlendireceğini de belirtti.

"GÜL'ÜN ADAYLIK İHTİMALİ DÜŞÜK"

Öte yandan Abdullah Gül'e yakın bir kaynak, Gül'ün adaylık ihtimaliyle ilgili şu yorumu yaptı: "Gül zaten 'aday olurum' dememişti. Onun aday olması için devreye girenler oldu. O da asgari şartlarını sundu. Çatı adaylık bunlardan birisiydi. Bu da sağlanamadı. Yarınki açıklamasıyla ilgili bilgi sahibi olmasam da, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığına adaylık ihtimalini düşük görüyorum."

 

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 16:06
  1. Saadet Partisi
  2. Abdullah Gül

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